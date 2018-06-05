Микола Бойченко помер: де і коли відбудеться прощання з хореографом

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з українським танцюристом, хореографом і режисером популярних шоу "Україна має талант", X-Factor, "Танцюють Всі" Миколою Бойченком, який помер 1 червня.

Україна прощається з генієм танцю сьогодні, 5 червня, повідомила на своїй сторінці в Facebook колега Бойченко Даша Малікова.

"Друзі, знайомі та всі, хто бажає попрощатися з Миколкою!!! 05.06.2018 о 11:00 у Видубицькому монастирі буде відбуватися відспівування! Похорони Миколи будуть на кладовищі в с. Хотянівка! Ви зможете попрощатися з ним як в монастирі, так і на кладовищі", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бойченко помер у віці 32 років. Смерть Бойченка стала справжнім шоком для його колег - відомі українці і друзі артиста висловили свою печаль в постах в соцмережі.