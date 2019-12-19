Микола Баграєв: Більшість подій цього року минули під егідою цифри 5

Засновник телеканалів М1 і М2, глава наглядової ради радіогрупи "Тавр Медіа", засновник компанії "Таврійські Ігри" Микола Баграєв прийшов у гості до OBOZREVATEL, щоб підбити підсумки 2019 року

– Миколо Георгійовичу, є традиція наприкінці року підбивати його підсумки. Але я Вам пропоную розширити часові рамки і поговорити про останні 5 років в українському шоубізнесі. Адже в 2019-му цифра 5 частенько з'являлася у Вашому житті.

– Абсолютно правильно. Можна сказати, що більшість подій в цьому році – як особистих, так і робочих – минули під егідою цифри 5. Це і мій 55-річний ювілей, і 5-й "Великий Весняний концерт", і 5-е "Велике Весілля", і, звісно ж, M1 Music Awards П'ять. Тому вважаю цілком логічним підбити підсумки за 5 років.

– Будувати плани на п'ять років, на Вашу думку, це оптимальний термін чи залишилася звичка з колишніх часів, коли Ви працювали в комсомолі?

– Я впевнений, що відсотків 50 читачів далекі від терміну "комсомол". Вам доведеться давати посилання з розшифруванням. Насправді, 5 років – це хороший термін, щоб побачити перші результати роботи і переконатися в правильності обраного курсу. І те, що в 20-му столітті досягнення у нас вимірювалися п'ятирічками – мабуть, не випадково.

– Яку стратегічну мету Ви поставили для своєї п'ятирічки?

– Створити своєрідну екосистему, яка допомагала б розвитку української музичної індустрії.

– Екосистема, в сенсі, економічна?

– Еко в цьому разі і економічна, і еко як природна система, що допомагає народжуватися і розвиватися талановитим людям, які пов'язують своє життя з музикою. На відміну від медичного ЕКО, наша система природна, а не штучна. Її головні призначення – знаходити, розвивати і заохочувати музикантів.

– З чого ж складається Ваша система, як вона працює?

– Що потрібно шоубізнесу? Насамперед, хороший артист, який разом зі своєю командою створить хороший музичний продукт, який перетвориться на аудіохіт для радіо, рейтинговий відеокліп для ТБ та Інтернету, а також яке згодом стане елементом шоу, на яке захочуть купувати квитки. Щоб отримати хорошого артиста потрібно зауважити його талант ще в дитині. Для цього ми відродили дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри", який славиться сильним вокальним конкурсом і є унікальною школою для дітей, які хочуть вибрати професію артиста. Та й не тільки артиста. З учасників "Чорноморських Ігор" виростають і звукорежисери, і аранжувальники, і композитори, і дизайнери, і піарники, і менеджери артистів... Загалом, з більшістю професій, які є в шоубізнесі, можна на практиці познайомитися на "Чорноморських Іграх". І зробити свій вибір.

Наступною сходинкою у нас йде молодь. Для молодих виконавців ми проводимо конкурс нової української пісні "Хіт-конвеєр" від телеканалу М2. Тут цікавий момент. На цьому конкурсі ми зустрічаємо не тільки масу нових цікавих виконавців, а й чуємо сотні нових пісень. Адже в конкурсі беруть участь тільки нові пісні, які не засвічені раніше в медіапросторі. "Хіт-конвеєр" – це такий собі трамплін у шоубізнес. Адже переможець отримує розкрутку на мільйон, куди входить зйомка кліпу, його ротація на ТБ, ротація пісні на радіо. До фіналістів теж приходить популярність, адже фінал конкурсу показується в прямому телеефірі на всю країну. Хтось знаходить свого продюсера ще на етапі відбіркових турів. "Хіт-конвеєр" – хороша можливість для молодих музикантів.

– Ви сказали, головні призначення Вашої екосистеми – знаходити, розвивати, заохочувати. З першими двома пунктами ми розібралися. А для заохочення, я так розумію, існують музичні премії...

– Абсолютно правильно. На жаль, в Україні їх дуже мало. Ми організовуємо дві з них. "Золота Жар-птиця" – для заохочення виконавців, ротується на каналі української музики М2 і M1 Music Awards – як музичний підсумок року. Водночас M1 Music Awards – це значно більше, ніж церемонія нагородження найкращих українських виконавців. Це премія, яка об'єднує в собі мотивувальний момент у вигляді вручення статуеток і грандіозне музичне технологічне шоу.

– Я був на всіх п'яти M1 Music Awards. Справді здорово і завжди по-різному. Це правда, що все реалізовується українськими фахівцями?

– Ви знаєте, я не перевіряв паспорти всіх 2100 чоловік, задіяних у цьому проєкті. Але те, що всі команди – і творчі, і технічні – є українськими, це факт.

– Багато було критики і заздрісних коментарів після M1 Music Awards?

– Конструктивної критики – поодинокі випадки. І ми дуже вдячні тим, хто поділився з нами своєю позицією. А в іншому – все стабільно передбачувано. Виграли – хвалять, не виграли – критикують. Нічого нового. Також абсолютно звичні й очікувані для нас питання в стилі: "Чому серед номінантів немає того чи іншого артиста?" Такі люди, мабуть, не зовсім знайомі з правилами премії. І я вкотре повторюю: M1 Music Awards – премія для українських артистів за версією телеканалу М1. Не за версією соцмереж, а за версією M1 Music Awards! Крапка.

Порівнюючи з кількістю позитивних відгуків і публікацій у ЗМІ, можна сказати, що критики й не було.

– Наскільки важлива наявність медіаресурсу в роботі Вашої екосистеми?

– Це те, без чого було б безглуздо її створювати. Кінцевим споживачем музичного продукту є глядач або слухач. Без М1, М2, радіостанцій "Тавр Медіа" було б неможливо ознайомити таку кількість людей з українським музичним продуктом. Але ми масштабуємося не тільки у власних проєктах, але й у медіапросторі. Диджиталізація нам не чужа. Різні програми, соцмережі, месенджери – все це ми використовуємо. Ну і велике спасибі OBOZREVATEL за співпрацю. Мати серед партнерів найкраще інтернет-видання – це круто.

– До речі, диджиталізація допомогла Вам посилити підтримку артистів у плані анонсування концертів і турів? На цифрових носіях РТМ Україна реклами концертів стало значно більше.

– Звісно, у цифрових носіїв можливостей у багато разів більше. Тільки за одну хвилину на одному носії можна показати до 10 макетів. А раніше наклеїв і висить місяць. На скролах змінювалося до 5 сюжетів. Тож так, завдяки диджиталізаціі РТМ Україна став рекламувати значно більше музичних подій.

– М1 і М2 будуть і надалі показувати концерти, організовані не вашим холдингом?

– Безумовно. Прямі включення, повні версії, нарізки ключових музичних подій в Україні ви побачите на цих каналах. Сподіваюся, цих подій буде все більше і більше. І більшає виконавців, які готові замахнутися на стадіон. Це тішить.

– До речі, минулого місяця Ви увійшли до ВАМП (Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій). Чого хочете досягти за допомогою цієї організації?

– Я вступив у ВАМП як засновник компанії "Таврійські Ігри". Також членами асоціації вже стали керівники понад 20-ти організацій, що займаються великими івентами. Там є і представники фестивалів, і продюсери, і власники концертних майданчиків. Ми пропонуємо всім ключовим учасникам ринку об'єднуватися, щоб разом відстоювати професійні інтереси і розвивати ринок музичних подій. На мій погляд, головне завдання нашої асоціації – лобіювати інтереси української музичної індустрії у всіляких інституціях, підвищувати організаційний рівень заходів, поліпшити умови роботи для всіх учасників ринку. Сподіваюся, спільними зусиллями нам усе вдасться.

– У наступній п'ятирічці ми побачимо все ті ж шість фірмових проєктів Вашого холдингу чи все ж з'явиться новий, сьомий?

– Дуже близько до того, що з'явиться сьомий. Але і решта шість будуть видозмінюватися, дивувати і, сподіваюся, тішити.

– З Дня Святого Миколая почалася низка новорічних свят. Що побажаєте нашим читачам?

– Бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя в родинах. Щоб у вас були підстави й можливості відпочивати й веселитися. А якщо ви це будете робити на наших заходах, буду надзвичайно радий!

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