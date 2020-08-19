Міккі Рурк планує приїхати в Україну, щоб оглянути місце на кладовищі

Голлівудський актор, зірка фільму "Дев'ять із половиною тижнів" Міккі Рурк планує приїхати в Україну в 2021 році.

Про це повідомив помічник знаменитості Дмитро Корнійчук в коментарі "ТСН". За його словами, Рурк хоче побувати на кладовищі в селі Загірці Хмельницької області, де планує бути похованим.

"Він (Рурк. – Ред.) хоче поїхати до Києва, до Одеси, до Миколаєва зустрітися з моїми батьками", – розповів Корнійчук.

Міккі Рурк і Дмитро Корнійчук Facebook Юрій Гула

Нагадаємо, в 2019 році 67-річний актор заявив, що хоче бути похованим в селі, звідки родом його помічник. 18 серпня 2020 року Корнійчук приїхав у Загірці і обрав місце на кладовищі для Рурка.

Відзначимо, що Міккі Рурк проживає у Нью-Йорку. Він став відомий завдяки таким фільмам, як "Дев'ять із половиною тижнів", "Дика орхідея" і "Рестлер". Згодом знявся у "Серці янгола" і "Залізній людині 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міккі Рурка запідозрили в романі з молодою росіянкою. Очевидці застали актора на побаченні з дівчиною на ім'я Ольга в нью-йоркському ресторані Cipriani S.A.