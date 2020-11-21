Микита Добринін про стосунки з дружиною: можу і кулаком вдарити по столу, і сказати, як повинно бути. Інтерв'ю

Український шоумен і ексхолостяк Микита Добринін, який нещодавно зіграв весілля з обраницею Дашею Квітковою, встигає не тільки займатися кар'єрою, а й насолоджуватися сімейним життям.

Знаменитість не приховує, що мріє з дружиною про дітей, адже в них у планах створити велику сім'ю.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Добринін зізнався, як змінилося їхнє життя з Квітковою після весілля, розповів про майбутнє поповнення в родині, а також про те, як пара виходить із ситуації під час сварок.

– Розкажи, чи змінилося якось твоє життя після весілля з Дашею? Хто у вашій сім'ї головний?

– Не знаю, чи змінюється щось у інших людей після весілля, але, наприклад, у нас нічого з Дашею не змінилося. Як було до, так і після весілля, у нас усе чудово. До речі, романтика в нашій парі не згасла: ми ходимо на зустрічі, побачення, робимо одне одному сюрпризи і взаємно радуємо.

У нашій родині найголовніша персона – це кіт, оскільки навколо нього крутиться все наше життя. Ми доглядаємо за ним, граємо, бігаємо і проводимо досить велику кількість часу. А якщо серйозно, у нас у родині панує рівноправність. Звичайно, іноді я можу і кулаком вдарити по столу, і сказати, як воно повинно бути. Але переважно ми намагаємося слухати одне одного, частіше розмовляти й хочемо, щоб у сім'ї панував мир.

Весілля Микити Добриніна і Даші Квіткової. Instagram Микити Добриніна

– Чи змінилися у вас почуття одне до одного? Кажуть, кохання живе три роки, чи вірите ви в це?

– Ні, у нас не змінилися почуття одне до одного. Навпаки, зараз ми намагаємося працювати над стосунками, щоб нічого не змінювалося і ставало тільки краще.

– Чи з'явилися у вас уже якісь сімейні традиції?

– Головна наша сімейна традиція – разом вечеряти і снідати. Ще ми любимо святкувати дні народження рідних. Обожнюємо робити одне одному або нашим родичам і близьким сюрпризи. Особливо нам подобається створювати свята великими – збиратися компаніями.

Микита Добринін розповів про стосунки з дружиною. Instagram Микити Добриніна

– У кожній родині іноді виникають сварки і нерозуміння, як ви справляєтеся з ними? Хто перший із вас миритися?

– У будь-якій сварці ми намагаємося говорити про свої почуття. Якщо нам щось не подобається, ми говоримо, що конкретно нас ображає. Не скажу, що так було завжди. Ми довго до цього йшли. Я звертався до психолога для того, щоб не гарячкувати, не робити поспішних висновків і не психувати. Головне в будь-який сварці – це розмовляти і не таїти в собі злість на серці, тоді все складатиметься добре. Найчастіше я роблю перший крок у сварках і намагаюся розрулити ситуацію.

– Розкрийте свій секрет ідеальних стосунків.

– Найбільший секрет у тому, що ідеальних стосунків не існує. Якщо у вас є стосунки, тоді саме вони і найкрутіші, які тільки можуть бути. Я не раджу брати приклад із інших пар, тому що ви ніколи не знаєте, що насправді в них відбувається вдома за зачиненими дверима. Вони можуть розповідати вам усе що завгодно, але все одно правильніше робити так, як прийнято у вашій родині. Безумовно, в будь-якій сім'ї не повинно бути місце психологічному і фізичному насильству, приниженню. Таких речей апріорі не повинно бути і їх ні в якому разі терпіти не потрібно. У вашій родині повинні бути всі питання на ваш розсуд: хто в сім'ї головний, хто скільки заробляє – це особиста справа кожної сім'ї.

Микита Добринін і Даша Квіткова. Instagram Микити Добриніна

– Чи часто вас запитують про дітей?

– Зазвичай щойно ми бачимо наших батьків, усі розмови починаються завжди з цього питання: коли діти, внуки, правнуки у вас будуть? Нас дуже радують ці питання. Ми дуже хочемо з Дашею дітей і мріємо про велику родину.

Микита Добринін і його мама. Instagram Микити Добриніна

– У вашій родині на першому місці кар'єра чи сім'я?

– Я вважаю, що нам із Дашею вдалося якраз знайти баланс між кар'єрою й сім'єю. Всі наші проєкти і робота іноді перетинаються, тому в нас є час як на одне одного, так і на роботу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, "Холостяк" Добринін зізнався, скільки коштувало весілля з Квітковою.