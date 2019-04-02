Мік Джаггер госпіталізований і чекає на операцію: що про це відомо

Всесвітньо відомий рок-музикант, фронтмен культової британської групи The Rolling Stones Мік Джаггер госпіталізований у клініку в Нью-Йорку.

За даними The Sun, йому в найближчі вихідні зроблять операцію на серці, до чого привів один із останніх запальних концертів.

Уточнюється, що у Джаггера виявили дефект клапана серця, через що було відкладено виступи. Медики запевняють, що вже максимум через 48 годин після операції він зможе повернутися додому, і тоді у нього може початися нове життя на сцені.

Mick Jagger / twitter

"Пацієнт може очікувати повернення додому протягом 24 – 48 годин, відчувати себе добре через один або два тижні і повернутися до нормального життя через місяць. Процедура буде успішною, і якщо все піде добре, можливо, у Міка буде більше енергії, ніж раніше", – розповів професор Тім Чіко.

Уточнюється, що така процедура має успіх у 95%. За словами директора Британського фонду серця Нілеша Самані, великих рубців не залишиться.

"Мік буде піддаватися неінвазивній процедурі серцевого клапана. Прогноз гарний, і цей вид хірургії має високий показник успіху", – сказало джерело видання.

The Rolling Stones / twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня The Rolling Stones відмінили 17 своїх концертів по США і Канаді. Причиною послужили проблеми зі здоров'ям у Джаггера, хоча на той момент не повідомлялося, що трапилося.

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