МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Мік Джаггер госпіталізований і чекає на операцію: що про це відомо

624Читати матеріал російською

Всесвітньо відомий рок-музикант, фронтмен культової британської групи The Rolling Stones Мік Джаггер госпіталізований у клініку в Нью-Йорку.

За даними The Sun, йому в найближчі вихідні зроблять операцію на серці, до чого привів один із останніх запальних концертів.

Уточнюється, що у Джаггера виявили дефект клапана серця, через що було відкладено виступи. Медики запевняють, що вже максимум через 48 годин після операції він зможе повернутися додому, і тоді у нього може початися нове життя на сцені.

Мік Джаггер госпіталізований і чекає на операцію: що про це відомо

Mick Jagger / twitter

Мік Джаггер госпіталізований і чекає на операцію: що про це відомо

"Пацієнт може очікувати повернення додому протягом 24 – 48 годин, відчувати себе добре через один або два тижні і повернутися до нормального життя через місяць. Процедура буде успішною, і якщо все піде добре, можливо, у Міка буде більше енергії, ніж раніше", – розповів професор Тім Чіко.

Новини
Написав "Трус не играет в хоккей": у Москві госпіталізований відомий поет

Уточнюється, що така процедура має успіх у 95%. За словами директора Британського фонду серця Нілеша Самані, великих рубців не залишиться.

"Мік буде піддаватися неінвазивній процедурі серцевого клапана. Прогноз гарний, і цей вид хірургії має високий показник успіху", – сказало джерело видання.

Мік Джаггер госпіталізований і чекає на операцію: що про це відомо

The Rolling Stones / twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня The Rolling Stones відмінили 17 своїх концертів по США і Канаді. Причиною послужили проблеми зі здоров'ям у Джаггера, хоча на той момент не повідомлялося, що трапилося.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Мік Джаггер
Тег
музика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки