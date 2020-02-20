"Мій світ рухнув": колишня дівчина принца Гаррі залишила емоційний лист перед смертю

Відома британська телеведуча Керолайн Флек, яка в 2009 році зустрічалася з принцом Гаррі, 15 лютого покінчила життя самогубством. Після смерті дівчини родичі опублікували її емоційні листи.

Зазначимо, що Флек підозрювали в нанесенні тілесних ушкоджень своєму 27-річному хлопцю. У листах вона повідомляла, що не винна, пише Daily Mail.

instagram.com/carolineflack

В останньому повідомленні телеведуча наполягала на своїй невинності.

"Це було нещасним випадком. Я не є домашнім насильником. Мій світ рухнув. Все моє майбутнє було зметено з-під ніг протягом 24 годин після арешту", - писала Флек.

instagram.com/carolineflack

"Ми посварилися... Аварія... Кров... На знімках, які хтось продав газетам, була моя кров. Це щось дуже сумне і дуже особисте. Причина, по якій я говорю сьогодні, полягає в тому, що моя родина не може терпіти це. Я втратила свою роботу, своє життя і здатність говорити. Правда була вирвана з моїх рук і використана як розвага. Я не можу кожен день ховатися, коли мені скажуть нікому нічого не говорити і ні з ким не розмовляти. Мені так шкода мою родину через те, що я накликала на них. Мені соромно за те, що довелося пережити моїм друзям. Я не думаю про те, як мені повернути свою кар'єру. Я думаю про те, як мені повернути своє життя і життя моєї родини", - емоційно висловилася Керолайн.

instagram.com/carolineflack

instagram.com/carolineflack

Як раніше писав OBOZREVATEL, глядачі популярного у Великобританії реаліті-шоу "Острів любові" зажадали від каналу ITV відмовитися від подальших зйомок програми після самогубства ведучої Керолайн Флек.

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