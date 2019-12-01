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2 грудня • оновлено в 11:17
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Убита в Києві дитина виявилася хрещеником Білик: співачка показала фото

78.2т
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Вбита під час замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва дитина виявилася хрещеником артистки Ірини Білик.

Про це вона особисто розповіла на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що вбили маленького хлопчика Сашу.

У Києві вбито хрещеника Білик

У Києві вбито хрещеника Білик

"Не можу сидіти і робити вигляд, що нічого не сталося. Вбито маленьку дитинку, чудового малюка, хрещеною якого я є. Навіщо все у цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток, у центрі улюбленого міста. Мій маленький Янгол, Сашенька, вибач цим дорослим нелюдям їхню жорстокість", – написала вона.

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Артистка побажала сили всій родині у цей страшний час і показала фотографію маленького хлопчика, який загинув у перестрілці.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теми
Вбивство в Києві Замах на Соболєва
Особи
Ірина Білик В'ячеслав Соболєв
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Georg Georgi
Georg Georgi
Papa naverno chto to natvaril, a bedni rebenek rosplativsiq,
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
90-ті повернулися.
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васильевич василий
васильевич василий
Серко Прокоп, они у вас и не кончались
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Николаев Олег
Николаев Олег
Единственная музыка на украинском языке, которую я слушаю в России. Билык.
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П А
П А
Николаев Олег, Билык?! - музыка?!... ну, ты-ы, ЛО-О-Х !!!
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