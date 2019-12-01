Убита в Києві дитина виявилася хрещеником Білик: співачка показала фото

Вбита під час замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва дитина виявилася хрещеником артистки Ірини Білик.

Про це вона особисто розповіла на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що вбили маленького хлопчика Сашу.

У Києві вбито хрещеника Білик

"Не можу сидіти і робити вигляд, що нічого не сталося. Вбито маленьку дитинку, чудового малюка, хрещеною якого я є. Навіщо все у цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток, у центрі улюбленого міста. Мій маленький Янгол, Сашенька, вибач цим дорослим нелюдям їхню жорстокість", – написала вона.

Артистка побажала сили всій родині у цей страшний час і показала фотографію маленького хлопчика, який загинув у перестрілці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover, в результаті чого загинув 3-річний син Соболєва.

Свідок обстрілу розповіла, що у дитини не було шансів вижити через моторошні травми: малюк став "жертвою дорослих ігор".

Соболєв кілька років знаходиться у жорсткому конфлікті із суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. Депутат отримував погрози, зокрема, фізичної розправи.

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