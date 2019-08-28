"Мій чоловік планує влаштувати мені ДТП": знайдено лист принцеси Діани, написаний перед смертю

У мережі з'явився нові матеріали про смерть принцеси Діани. Так, опубліковано підкаст, творці якого зібрали замітки з особистого щоденника леді Ді.

Автори підкасту заявили, що смерть принцеси Уельської була не випадковою. За їхньою інформацією - це була спланована операція, керував якою її екс-чоловік, пише "Woman.ru".

"Мій чоловік планує влаштувати ДТП з моєю машиною. Зробити так, щоб відмовили гальма або щоб я отримала серйозну травму голови. Тоді він може спокійно одружитися на Тігго (няня принців Вільяма і Гаррі). Камілла - не що інше, як приманка, тому Чарльз просто використовує всіх нас", - цитує видання записи принцеси.

Як раніше писав OBOZREVATEL, принцеса Уельська Діана після фатального ДТП в 1997 році померла через приховану мікротравму.

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