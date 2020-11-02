Міхалок заспівав трек Скрябіна "Чорнобиль форева" українською мовою в Зоні відчуження. Відео

Білоруський музикант, лідер гуртів "Ляпис Трубецкой" і Brutto Сергій Міхалок заспівав українською мовою пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева". Трек записаний разом з екслідером гурту "Димна суміш" та фронтменом The Gitas Олександром Чемеровим.

Кліп на пісню був записаний в Зоні відчуження в рамках соціальної ініціативи "Звуки Чорнобиля", повідомила OBOZREVATEL пресслужба проєкту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кліп на кавер "Чорнобиль форева" зняли за одну добу. Музиканти відвідали знакові локації Зони відчуження – місто Прип'ять і залізничний міст біля Чорнобильської АЕС.

Сергій Міхалок і Олександр Чемеров записали кавер "Чорнобиль форева". Пресслужба проєкту "Звуки Чорнобиля"

"Мені було п'ять років, коли сталася трагедія на ЧАЕС, і в той самий рік у мене народилася сестра. Я пам'ятаю, що люди в Чернігові, де я тоді жив, перебуваючи в 60 км від Чорнобиля, жили звичайним життям, тому що інформація приховувалася. Всі знали – щось трапилося, але не знали, що саме і в яких масштабах, а через кілька років нам видали документи постраждалих дітей Чорнобиля", – розповів Олександр Чемеров.

Також він додав, що познайомився з Сергієм Михалком в Одесі, тоді музиканти домовилися записати спільну композицію, а Чемерова привабило і те, що Міхалок вирішив заспівати українською мовою.

"Сергій давно хотів переосмислити пісню Скрябіна "Чорнобиль форева", і мені сподобалася ідея того, що він заспіває українською", – зазначив музикант.

Сергій Міхалок і Олександр Чемеров у Прип'яті. Пресслужба проєкту "Звуки Чорнобиля"

У свою чергу засновник проєкту "Звуки Чорнобиля", художник Валерій Коршунов підкреслив, що процес роботи над треком ще раз згадати, що від катастрофи на ЧАЕС постраждала не тільки Україна, але і Білорусь.

"Ми спілкувалися з Сергієм і Олександром про те, що Чорнобиль торкнувся наших країн. Це об'єднує нас в такі важкі часи, як зараз – ми відчуваємо, що ми не одні зіткнулися з проблемою Чорнобиля. Нас об'єднує цей біль, ці проблеми, нескінченні питання. Дуже круто, що ми так легко знайшли спільну мову. А з огляду на пісню Кузьми Скрябіна, його текст і музику – це вже поєднання трьох різних артистів, які об'єднують і Україну і Білорусь, і нашу історію", – зазначив Коршунов.

Відзначимо, цьогоріч відразу 10 українських й іноземних музикантів об'єдналися в проєкт зі створення музичного альбому "Звуки Чорнобиля" і записали пісні з використанням бібліотеки унікальних звуків, записаних в Зоні відчуження медіа-художником Валерієм Коршуновим, який є автором ідеї та продюсером альбому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно кліп на пісню "Острів" в Чорнобильській зоні записав популярний український гурт KAZKA. Читайте ексклюзивний матеріал про це за посиланням.