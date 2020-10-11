Міхалок з матами накинувся на Тихановську через президентство і Путіна. Відео

Колишній лідер гурту "Ляпіс Трубецькой", засновник проекту BRUTTO Сергій Міхалок різко висловився в сторону лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

Так, на сторінці в Instagram Міхалок опублікував відео, в якому з матами накинувся на Тихановську, проте пізніше видалив публікацію.

Знаменитість висловив своє ставлення до бездіяльності Тихановської як "обраного президента".

"Я хочу прості питання задати. Тому що мені не зовсім зрозуміло ... Світла, вітаю, ви президент. Ви ось з канцлером зустрічаєтеся, ще щось ... У мене є кілька питань до вас. Якщо ви президент, то де ваш перший указ або декрет. Ту там про землю, б**дь. або про розпуск бандформувань, які зараз виступають від імені міністерства внутрішніх справ. Або про розпуск якихось федерацій - тобто прогнати чиновників, які позбавляють наших прекрасних спортсменів виступати на міжнародних змаганнях і гордо нести біло-червоно-білий прапор нової Білорусі? " – говорив Міхалюк.

Крім того, артист був шокований її бажанням запросити президента Росії Володимира Путіна для медіації переговорів по ситуації в Білорусі нарівні з представниками інших країн.

"Ви хочете користуватися медіатором! Який на х**й медіатор! І причому медіатором в нашу країну ви кличете головного імперіаліста, ну по суті" доктора Зло ", і зараз головного антигероя людства! Ви звете медіатором Путіна", – обурювався музикант.

А в кінці відео Міхалок порівняв Тихановську з зайцем.

"На переговори вовка за зайцем, бл**ь, запрошується лисиця, на х**. Вона на ** т старого вовка, на х **, а зайця все одно з'їсть! Який медіатор? Ця людина, яка хоче відновити Радянський Союз ... у нього бажання - відновити імперію! Не потрібен медіатор! Грай "по-дворовому": гітару дали, швидше бомби. А то гітару дали, зараз медіатор принесуть ... зараз розбіжиться вся публіка. Давай, вали, Света! Давай побільше світла і вогню ", – емоційно висловився артист у відеозверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхалок не визнав Лукашенко і зажадав нових виборів президента Білорусі.