Міхалок відмовився виступати в Білорусі через "злочинний режим Лукашенка"

Колишній лідер гурту "Ляпіс Трубецькой", засновник проєкту BRUTTO Сергій Міхалок заявив, що не виступатиме в Білорусі до повної зміни "злочинного режиму" Олександра Лукашенка. Він також закликав всю світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів зі "злочинною хунтою".

Про це артист повідомив на особистій сторінці в Instagram, зазначивши, що разом зі своїми колективами BRUTTO, ЛЯПІС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА та The Superbullz приєднується до всебілоруського страйку і "народного ультиматуму".

"BRUTTO NOSTRA приєднується до всебілоруського страйку і народного ультиматуму. Всі наші колективи – BRUTTO, ЛЯПІС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА та The Superbullz не виступатимуть в Білорусі до повної зміни злочинного режиму! Ми не визнаємо легітимність Олександра Лукашенка і закликаємо всю світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів зі злочинною хунтою. Ми різко засуджуємо дії карателів і вимагаємо покарання за кожним епізодом геноциду проти власного народу. Ми наполягаємо на звільненні всіх політв'язнів та проведення нових вільних виборів в Білорусі!" – заявив він.

Instagram Сергія Міхалока

Нагадаємо, що 25 жовтня закінчився термін ультиматуму, який Світлана Тіхановська раніше пред'явила білоруській владі. У ньому йшлося про те, що якщо до цієї дати Олександр Лукашенко не заявить про свою відставку, повністю не припинить насильство на вулицях та не звільнить всіх ув'язнених, "вся країна мирно вийде на вулиці". 26 жовтня в країні почалися протести робітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхалок на своїй сторінці в Instagram поділився фрагментом кліпу BRUTTO на пісню білоруською мовою "Рідний край". Так він показав свою солідарність з учасниками протестів в Білорусі, які борються за демократію.