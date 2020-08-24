Міхалок і DZIDZIO стали заслуженими артистами України

Президент Володимир Зеленський в День Незалежності вручив державні нагороди артистам і діячам культури. Звання "Заслужений артист України" отримав виконавець Михайло Хома (DZIDZIO) і лідер груп "Ляпис Трубецкой" і Brutto, білорус Сергій Міхалок.

Про це стало відомо під час під час урочистої церемонії на Софійській площі в Києві. Ролик моменту нагородження Міхалок опублікував на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Спасибі тобі, ти молодець", – сказав Зеленський білоруському співакові.

Відзначимо, звання заслуженого артиста України присвоюється за високу виконавську майстерність, створення високохудожніх образів, постановок і кінофільмів, які стали надбанням культурно-мистецької спадщини України.

Також додамо, білорус Сергій Міхалок в 2015 році отримав право на постійне проживання в Україні. Міхалок пояснював, що підтримка групою "Ляпіс Трубецкой" революціонУкраінскій співак DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України в центрі Києва на День Незалежності, офіційно відкривши святкові заходи в століце.них подій в Україні негативно і вороже сприймалася владою Білорусі та Росії, що завадило його кар'єрі в рідній країні.

Група "Ляпіс Трубецкой" підтримував Революцію Переваги в Україні. А їхня пісня "Воїни Світла" стала одним з неофіційних гімнів Майдану. У рідній Білорусі група "Ляпис Трубецкой" знаходиться в "чорному списку" музикантів, які не мають права виступати на території країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України в центрі Києва на День Незалежності, офіційно відкривши святкові заходи в столиці. Артист виступив разом з симфонічним оркестром на Софійській площі.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!