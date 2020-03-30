Популярний російський кінорежисер Микита Михалков розкритикував американських актрис за зв'язок із раніше засудженим за домагання продюсером Харві Вайнштейном.

Так, за словами Михалкова, "жінки зі зниженою соціальною відповідальністю" самі йшли на контакт з Вайнштейном, щоб отримати "Оскар" або роль у фільмі. Тому, на його думку, "вони нічим не відрізняються від повій". Про це Михалков повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "БесогонTV" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Микита Михалков і Харві Вайнштейн

"Харві Вайнштейн був засуджений за зв'язок з жінками зі зниженою соціальною відповідальністю. Не дивуйтеся, я так вважаю. А як можна ще оцінити дії цих жінок, які самі йшли до цієї людини? Причому зауважте, він не романтичний герой, не красень, не Ален Делон... Йшли до нього ці дами, які втратили товарний вигляд, не просто так. За цими відносинами міг бути "Оскар" або роль. Там не було тяги, кохання та пристрасті. Там був холодний розрахунок. А чим тоді вони відрізняються від повій?" – заявив Михалков.

Він також додав, що суд виніс занадто суворий вирок стосовно Вайнштейна.

Харві Вайнштейн з дружиною Фото: ru.hellomagazine.com

"Неможливо, щоб серійний вбивця Андреас Брейвік, який застрелив 77 осіб, отримав всього 21 рік досить комфортної в'язниці. І 23 роки отримує продюсер Харві Вайнштейн за спілкування з жінками зі зниженою соціальної відповідальності... Він і так втратив все. Він ніхто. Нуль. Він роздавлений, знищений. Його простіше було застрелити", – підсумував кінорежисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Джесіка Манн, яка раніше звинуватила Ванштейна в зґвалтуванні, несподівано зізналася в "найкращому оргазмі з пережитих" від сексу з ним.

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