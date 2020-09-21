Михалков про протести в Білорусі: це комп'ютерна графіка

Російський режисер Микита Михалков засумнівався в масштабах акцій протестів у Білорусі та заявив, що на фотографії штучно додавали людей.

Таку думку він висловив в ефірі своєї авторської програми "БесогонTV". Михалков продемонстрував два знімки з мітингів і звернув увагу на нібито просвіти між людьми, пояснивши їх "комп'ютерною графікою" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це я вам говорю як професіонал, ви можете мені повірити. Подивіться на фотографію, яке море людей. Тепер зверніть увагу на просвіт біля перших рядів, між один одним і між ногами. Не може бути, щоб така кількість людей давала б такий просвіт. Там повинно бути все забито другим, третім, п'ятим рядом внизу. Це абсолютно чиста комп'ютерна графіка", – заявив він.

Михалков також додав, що не вірить у результати голосування, згідно з якими Олександр Лукашенко, який обіймає посаду білоруського президента з 1994 року, отримав 80% голосів на виборах.

"А навіщо ну вже така фальш? Щоб показати, що за тебе голосує більше, ніж за президента Росії на 1%?" – сказав режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микита Михалков розкритикував американських актрис за зв'язок із раніше засудженим за домагання продюсером Харві Вайнштейном. Він назвав їх "жінками зі зниженою соціальною відповідальністю".