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7 квітня • оновлено в 05:48
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Михайлу Кругу могло бути 58: ким стали діти легенди російського шансону, що пішла

1.4т
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"Король російського шансону", поет і бард Михайло Круг 7 квітня міг би відзначити своє 58-річчя. Він був убитий у власному домі 1 липня 2002 року у віці 40 років.

У виконавця залишилися дружина і двоє синів. Зараз діти Михайла Круга вже зовсім дорослі. Ким вони стали і як виглядають, – розповідає OBOZREVATEL.

Старший син Михайла Круга

Дмитро Круг, Михайло Круг

Дмитро Круг, Михайло Круг

фото: Дни.ру

Старший син Михайла Круга, Дмитро, народився 1988 року в першому шлюбі музиканта. У 1989 році, як відомо, подружжя розійшлося: за чутками, Світлана не витримала численних романів чоловіка.

Дмитро виховувався мамою Михайла Круга, з відзнакою закінчив університет МВС у Санкт-Петербурзі. Він живе в Твері, служить у поліції. Зовні він дуже схожий на батька.

Молодший син Михайла Круга

Олександр Круг

Олександр Круг

Фото: instagram/ssashakrugg

Коли Михайла Круга вбили, його молодшому синові Сашкові, народженому в шлюбі з Іриною Круг, був усього місяць.

Зараз хлопцеві 18. Молодший син Круга вирішив піти слідами батьків і теж зайнявся музикою.

Вперше син Круга вийшов на сцену 2018 року разом з мамою Іриною Круг і виконав композицію "Це було вчора". Дебют Олександра відбувся на сцені Кремля, де проходив перший сольний концерт Ірини. Публіка тепло зустріла початківця-виконавця. Відомо, що хлопчик не лише добре співає, але й пише вірші.

Олександр Круг з мамою Іриною Круг

Олександр Круг з мамою Іриною Круг

Фото: instagram / ssashakrugg

Олександр Круг з мамою Іриною Круг

Олександр Круг з мамою Іриною Круг

Фото: instagram / ssashakrugg

Син !!! @ssashakrugg

Допіс, Поширення Ірина Круг (@irinakrug)

Читайте також в OBOZREVATEL: Ірині Круг – 44: як роки потому живе дружина легенди 90-х, що пішла.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Батьки і діти
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Історія кримінал вбивство музика люди шоу-бизнес шоу зірки діти
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