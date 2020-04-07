Михайлу Кругу могло бути 58: ким стали діти легенди російського шансону, що пішла

"Король російського шансону", поет і бард Михайло Круг 7 квітня міг би відзначити своє 58-річчя. Він був убитий у власному домі 1 липня 2002 року у віці 40 років.
У виконавця залишилися дружина і двоє синів. Зараз діти Михайла Круга вже зовсім дорослі. Ким вони стали і як виглядають, – розповідає OBOZREVATEL.
Старший син Михайла Круга
Дмитро Круг, Михайло Круг
фото: Дни.ру
Старший син Михайла Круга, Дмитро, народився 1988 року в першому шлюбі музиканта. У 1989 році, як відомо, подружжя розійшлося: за чутками, Світлана не витримала численних романів чоловіка.
Дмитро виховувався мамою Михайла Круга, з відзнакою закінчив університет МВС у Санкт-Петербурзі. Він живе в Твері, служить у поліції. Зовні він дуже схожий на батька.
Молодший син Михайла Круга
Олександр Круг
Фото: instagram/ssashakrugg
Коли Михайла Круга вбили, його молодшому синові Сашкові, народженому в шлюбі з Іриною Круг, був усього місяць.
Зараз хлопцеві 18. Молодший син Круга вирішив піти слідами батьків і теж зайнявся музикою.
Вперше син Круга вийшов на сцену 2018 року разом з мамою Іриною Круг і виконав композицію "Це було вчора". Дебют Олександра відбувся на сцені Кремля, де проходив перший сольний концерт Ірини. Публіка тепло зустріла початківця-виконавця. Відомо, що хлопчик не лише добре співає, але й пише вірші.
Олександр Круг з мамою Іриною Круг
Фото: instagram / ssashakrugg
Олександр Круг з мамою Іриною Круг
Фото: instagram / ssashakrugg
Читайте також в OBOZREVATEL: Ірині Круг – 44: як роки потому живе дружина легенди 90-х, що пішла.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.