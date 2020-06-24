Михайло Єфремов продає будинок за 50 млн, щоб розплатитися за ДТП

Російський актор Михайло Єфремов, який зараз перебуває під домашнім арештом після смертельної ДТП в центрі Москви, продає свій будинок під Юрмалою (Латвія) за 50 млн рублів.

Як повідомляє видання "КП", частину виручених грошей представники актора планують направити на виплату компенсації родині загиблого в аварії Сергія Захарова. На решту суми будуть жити дружина та діти Єфремова.

Михайло Єфремов (джерело – spletnik.ru)

Зазначається, що актор та його представники почали перейматися отриманням коштів від продажу нерухомості у зв'язку з тим, що в Єфремова зараз немає можливості заробляти. І в такий спосіб артист планує забезпечити фінансову подушку своїй сім'ї на випадок, якщо його все ж посадять у в'язницю.

До речі, за словами інсайдерів, усе майно Єфремова тягне не менше ніж на пів мільярда рублів. Крім двох будинків у Юрмалі, у нього є розкішна квартира в центрі Москви й особняк у Підмосков'ї.

Михайло Єфремов (джерело – spletnik.ru)

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