Михайло Єфремов продає будинок за 50 млн, щоб розплатитися за ДТП
Російський актор Михайло Єфремов, який зараз перебуває під домашнім арештом після смертельної ДТП в центрі Москви, продає свій будинок під Юрмалою (Латвія) за 50 млн рублів.
Як повідомляє видання "КП", частину виручених грошей представники актора планують направити на виплату компенсації родині загиблого в аварії Сергія Захарова. На решту суми будуть жити дружина та діти Єфремова.
Зазначається, що актор та його представники почали перейматися отриманням коштів від продажу нерухомості у зв'язку з тим, що в Єфремова зараз немає можливості заробляти. І в такий спосіб артист планує забезпечити фінансову подушку своїй сім'ї на випадок, якщо його все ж посадять у в'язницю.
До речі, за словами інсайдерів, усе майно Єфремова тягне не менше ніж на пів мільярда рублів. Крім двох будинків у Юрмалі, у нього є розкішна квартира в центрі Москви й особняк у Підмосков'ї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, у п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка "всіма засобами, якщо приймуть".
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.