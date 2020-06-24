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Михайло Єфремов продає будинок за 50 млн, щоб розплатитися за ДТП

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
Люди
3,7 т.
Михайло Єфремов продає будинок за 50 млн, щоб розплатитися за ДТП

Російський актор Михайло Єфремов, який зараз перебуває під домашнім арештом після смертельної ДТП в центрі Москви, продає свій будинок під Юрмалою (Латвія) за 50 млн рублів.

Як повідомляє видання "КП", частину виручених грошей представники актора планують направити на виплату компенсації родині загиблого в аварії Сергія Захарова. На решту суми будуть жити дружина та діти Єфремова.

Михайло Єфремов (джерело – spletnik.ru)

Михайло Єфремов (джерело – spletnik.ru)

Зазначається, що актор та його представники почали перейматися отриманням коштів від продажу нерухомості у зв'язку з тим, що в Єфремова зараз немає можливості заробляти. І в такий спосіб артист планує забезпечити фінансову подушку своїй сім'ї на випадок, якщо його все ж посадять у в'язницю.

До речі, за словами інсайдерів, усе майно Єфремова тягне не менше ніж на пів мільярда рублів. Крім двох будинків у Юрмалі, у нього є розкішна квартира в центрі Москви й особняк у Підмосков'ї.

Михайло Єфремов (джерело – spletnik.ru)

Михайло Єфремов (джерело – spletnik.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

  • Через кілька днів після аварії, у п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка "всіма засобами, якщо приймуть".

  • Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.

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