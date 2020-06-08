Актор Єфремов влаштував масштабну ДТП у Москві: ЗМІ показали відео

Російський актор Михайло Єфремов 8 червня влаштував аварію у центрі Москви на Смоленській площі.

За словами очевидців, він був за кермом автомобіля в нетверезому стані, передає Telegram-канал Mash (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"П'яний в дим!" – прокоментував стан чоловіка один з очевидців події.

Михайло Єфремов влаштував ДТП Telegram-канал "Подъём"

Артист розвернувся на площі з порушенням правил і врізався у фургон. На запис камери спостереження потрапило, як росіянин на швидкості перетнув подвійну суцільну і лоб у лоб влетів у зустрічну машину.

Артист був затриманий поліцією для надання свідчень, що підтвердили і правоохоронці.

За даними журналістів, водій фургона постраждав, йому знадобилася допомога медиків. Mash передає, що травми отримав 40-річний Сергій Захаров.

Єфремов курить, поки його під руку веде співробітник ДПС Telegram-канал "Подъём"

Telegram-канал "Підйом"

Попередньо, водій фургона у важкому стані. Чоловіка реанімували в машині "швидкої", а потім доставили в Інститут Скліфосовського з численними травмами.

На місце інциденту, як пише Mash, з'явилися члени сім'ї Єфремова.

ДТП у Москві з Єфремовим Mash

Реакція дочки артиста, яку вона запостила в соцмережі baza

Машини в результаті зіткнення сильно постраждали. У чорного джипа, за кермом якого був артист, збита передня частина. Фургон перекосило, а погнуту кришку бампера вигнуло наверх.

Авто Єфремова і сам артист після ДТП baza

Як пише baza, у машині артиста перебували двоє пасажирів: ще один російський актор Іван Стебунов і його дружина Олена Власова.

Іван Стебунов на місці події baza

Відносно Єфремова, за інформацією ТАСС, може бути порушено справу за ч. 2 ст. 264 КК РФ ("Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів"), що передбачає до семи років позбавлення волі.

Михайло Єфремов Kotsnews

Пропонуємо переглянути відео з місця аварії:

Видео с камер: актёр Михаил Ефремов на скорости пересекает двойную сплошную и лоб в лоб врезается во встречную машину. pic.twitter.com/2Um7XOtz1e — baza (@bazabazon) June 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 7 червня в Москві на вулиці Будівельників відкрили стрілянину, в результаті якої постраждали чоловік і жінка. Попередньо, зі свого балкона по людям стріляв 50-річний чоловік, який нещодавно розійшовся з дружиною.

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