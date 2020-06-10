Михайло Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП й домашнього арешту

Єва Романова люди 17:49, 10.06.2020 Оновлено: 18:06, 10.06.2020

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував 8 червня смертельну аварію в центрі Москви, намагався накласти на себе руки.

Такого висновку дійшли його родичі, які побачили на шиї артиста рану, що нагадує слід від мотузки, пише Telegram-канал Mash.

Михайло Єфремов у залі суду
Mash

За словами родичів Єфремова, вони знайшли артиста в його будинку непритомним. Вони викликали бригаду психіатричної допомоги, яка нібито підтвердила ознаки суїциду.

Сліди від мотузки на шиї Єфремова
Mash

Сам Єфремов до цього часу отямився й заявив, що нічого не пам'ятає. Зокрема й те, звідки сліди на шиї. У кімнаті він перебував сам. Щоб розібратися в його стані, швидку викликали три рази. Під час слідства з актором продовжать працювати психіатри.

Поки близькі актора не коментують інцидент.

Єфремов намагався вчинити суїцид
Mash
Сліди від мотузки на шиї Єфремова
Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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