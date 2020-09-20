Борисов помер від коронавірусу: як відомий телеведучий виглядав у молодості

Російський телеведучий Михайло Борисов, який, ймовірно, помер від COVID-19, відчув себе погано на знімальному майданчику, але спочатку відмовився від госпіталізації.

Через кілька годин 71-річний чоловік почав задихатися, і швидка відвезла його в найближчу лікарню, пише МК. Там артиста ввели у штучну кому, підключили до ШВЛ і зібралися перевезти в спеціалізовану лікарню, але під час транспортування Борисов помер. Пізніше виявилося, що 75% його легень були вражені.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з цікавими фактами біографії Борисова і його фото в молодості.

Михайло Борисов – радянський і російський режисер, актор, заслужений діяч мистецтв РФ, професор і завідувач кафедри режисури Театрального інституту імені Щукіна, завідувач кафедри естрадного мистецтва ГІТІСу, артист театру імені Вахтангова.

Він народився 8 лютого 1949 року в Москві. У 1972 році отримав спеціальність "технологія розробки підземних вугільних родовищ". Грав у КВН в команді університету.

Пізніше отримав диплом за спеціальністю "режисер драми" в ВТУ імені Щукіна.

Із першою дружиною Валентиною Борисов познайомився ще в молодості в гірничому інституті. За словами артиста, дівчина сподобалася йому тим, що була в нього закохана, пише "24СМИ". Незабаром подружжя розлучилося. Дочка Борисова від першої дружини Маша вирішила залишитися з батьком.

Із другою дружиною Оленою, яка помітила майбутнього чоловіка в команді КВН і вступила в той же виш, що і він, чоловік прожив у шлюбі 12 років. Жінка померла через кілька днів після народження сина Веніаміна.

Також відомо про роман телеведучого з ровесницею його старшої дочки Ганною. Їхні стосунки тривали близько десяти років, але в підсумку пара розлучилася.

Померлий артист був відомий у РФ за роллю ведучого "Русского лото". Він також був художнім керівником цієї програми. Свою роботу над проєктом він почав ще в 1994 році.

Поки розіграші "Русского лото" будуть вести співведучі Борисовича Ірида Хусаинова, Інна Вороніна та Вікторія Паніна.

У 2004 році артист вів й інші телепроекти: "Умный нашелся" (на каналі "ТВ Центр") і "Олимпийский огонь" ("Спорт").

Прикметно, що загибла російська співачка Валентина Легкоступова свіє останнє прижиттєве фото зробила саме з Борисовим.

На це звернула увагу дочка Легкоступової, співачка Анетта Бриль. Вона показала цей знімок в Instagram.

"Що за рік такий... Мамине останнє фото... Світла пам'ять Михайлу Борисову і Валентині Легкоступовій", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу помер екссоліст групи The Temptations Брюс Вільямсон.