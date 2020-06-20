Михайла Єфремова визнали осудним

Крістіна Долматова люди 11:51, 20.06.2020 Оновлено: 11:54, 20.06.2020

Російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в Москві, визнали осудним.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, такий висновок було винесено після судово-психіатричної експертизи, проведеної в одній з лікарень.

Михайло Єфремов (джерело – 112.ua)

"Його оглянули психолог, психіатр і невролог. Михайло був ввічливий, поводився коректно, перебував у депресивному стані. Наркотичної залежності не заперечив, розповідав про регулярні загули. Що сталося в вечір смертельної ДТП, майже не пам'ятає. Висновок видали відразу, в стаціонар відправляти не стали, адже діагноз був очевидний", – говориться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Петицію за зняття Геруса буде розглядати Зеленський, – Волинець

У Венедіктової помітили годинник Hublot за 10 000 євро: вона назвала його підробкою

Українці не можуть зняти гроші без розписки: у банках озвучили нові вимоги

Дітей катували, як у в'язниці: фігуранти скандалу в "Світанку" залишилися на волі

На Волині на колінах зустріли тіло морпіха ЗСУ: мріяв стати священником, та покликала війна