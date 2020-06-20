Михайла Єфремова визнали осудним
Російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в Москві, визнали осудним.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, такий висновок було винесено після судово-психіатричної експертизи, проведеної в одній з лікарень.
Михайло Єфремов (джерело – 112.ua)
"Його оглянули психолог, психіатр і невролог. Михайло був ввічливий, поводився коректно, перебував у депресивному стані. Наркотичної залежності не заперечив, розповідав про регулярні загули. Що сталося в вечір смертельної ДТП, майже не пам'ятає. Висновок видали відразу, в стаціонар відправляти не стали, адже діагноз був очевидний", – говориться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Пізніше московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Також з'ясувалося, що Єфремов в намагався накласти на себе руки після ДТП і домашнього арешту.