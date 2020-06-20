Михайла Єфремова визнали осудним

Російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в Москві, визнали осудним.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, такий висновок було винесено після судово-психіатричної експертизи, проведеної в одній з лікарень.

Михайло Єфремов (джерело – 112.ua)

"Його оглянули психолог, психіатр і невролог. Михайло був ввічливий, поводився коректно, перебував у депресивному стані. Наркотичної залежності не заперечив, розповідав про регулярні загули. Що сталося в вечір смертельної ДТП, майже не пам'ятає. Висновок видали відразу, в стаціонар відправляти не стали, адже діагноз був очевидний", – говориться в повідомленні.

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