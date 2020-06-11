Михайла Єфремова допитають у справі про збут наркотиків

Крістіна Долматова люди 13:10, 11.06.2020 Оновлено: 13:18, 11.06.2020

Російського актора Михайла Єфремова допитають у справі про збут йому наркотиків.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах виданню ТАСС у четвер, 11 червня.

Михайло Єфремов
Сергій Фадеічев/ТАСС

"У рамках розслідування цієї справи актор буде допитаний. Йому доведеться відповісти на питання про те, коли, де та у кого він набував наркотики", – сказав співрозмовник агентства.

Він також додав, що за вживання наркотиків передбачена адміністративна відповідальність.

Михайло Єфремов в залі суду
gordonua.com

Нагадаємо: раніше повідомлялося, що в крові й сечі Михайла Єфремова були виявлені сліди кокаїну та канабіноїдів. Слідство порушило кримінальну справу про збут наркотиків в рамках розслідування кримінальної справи про смертельну ДТП за участю артиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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