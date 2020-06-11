Михайла Єфремова допитають у справі про збут наркотиків

Російського актора Михайла Єфремова допитають у справі про збут йому наркотиків.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах виданню ТАСС у четвер, 11 червня.

Михайло Єфремов Сергій Фадеічев/ТАСС

"У рамках розслідування цієї справи актор буде допитаний. Йому доведеться відповісти на питання про те, коли, де та у кого він набував наркотики", – сказав співрозмовник агентства.

Він також додав, що за вживання наркотиків передбачена адміністративна відповідальність.

Михайло Єфремов в залі суду gordonua.com

Нагадаємо: раніше повідомлялося, що в крові й сечі Михайла Єфремова були виявлені сліди кокаїну та канабіноїдів. Слідство порушило кримінальну справу про збут наркотиків в рамках розслідування кримінальної справи про смертельну ДТП за участю артиста.

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