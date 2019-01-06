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Міг втратити слух: DZIDZIO заспівав вперше після побиття

1.4тЧитати матеріал російською

Потерпілий в результаті побиття фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома заспівав вперше після того, як потрапив до лікарні.

Музикант опублікував щирий ролик на своїй сторінці в Instagram і привітав шанувальників з наступаючим Різдвом.

Дай, Боже, добрий вечір - так говорити господар, коли заходити до хати з дідухом, а всі відповідають: "Дякую, дай, Боже, здоров'я". ВІН запалює свічку, всі моляться и сідають вечеряті, после вечері всі дружно колядують. Святий вечір для мене - особливе свято, це свято, коли собирается вся родина за одним столом, на якому найсмачніші в мире дванадцять страв. # святавечеря # Святвечір # хрістоссярождає # хрістоснародівся # коляда # нанебізірка

Допіс, Поширення DZIDZIO (@dzidzio)

У відповідь посипалися побажання від фоловерів: "Здоров'я і якнайшвидшого одужання", "Щирих людей, які даруватимуть тобі щастя!", "Зі святом!"

Міг втратити слух: DZIDZIO заспівав вперше після побиття
Міг втратити слух: DZIDZIO заспівав вперше після побиття
Новини
''Напали вісім людей'': DZIDZIO розповів нові деталі нападу

  • Після госпіталізації був ризик того, що DZIDZIO втратить слух, а групі довелося скасувати всі концерти і корпоративи на найближчий місяць.

DZIDZIO

DZIDZIO

instagram.com/dzidzio

  • Хома раніше розповів, що на нього напав рейдер Михайло Мішков, який раніше погрожував розправою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група осіб напала на Хому 28 грудня в центрі Києва. Йому завдали тілесних ушкоджень. Пізніше в мережі з'явилося перше відео з моменту нападу на DZIDZIO.

Особа
група DZIDZIO
Місце
Україна
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Зямов Oся
Зямов Oся
Вот те вот звуки это пение?
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