Міг втратити слух: DZIDZIO заспівав вперше після побиття

Потерпілий в результаті побиття фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома заспівав вперше після того, як потрапив до лікарні.

Музикант опублікував щирий ролик на своїй сторінці в Instagram і привітав шанувальників з наступаючим Різдвом.

У відповідь посипалися побажання від фоловерів: "Здоров'я і якнайшвидшого одужання", "Щирих людей, які даруватимуть тобі щастя!", "Зі святом!"

Після госпіталізації був ризик того, що DZIDZIO втратить слух, а групі довелося скасувати всі концерти і корпоративи на найближчий місяць.

DZIDZIO instagram.com/dzidzio

Хома раніше розповів, що на нього напав рейдер Михайло Мішков, який раніше погрожував розправою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група осіб напала на Хому 28 грудня в центрі Києва. Йому завдали тілесних ушкоджень. Пізніше в мережі з'явилося перше відео з моменту нападу на DZIDZIO.