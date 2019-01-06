Міг втратити слух: DZIDZIO заспівав вперше після побиття

Потерпілий в результаті побиття фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома заспівав вперше після того, як потрапив до лікарні.
Музикант опублікував щирий ролик на своїй сторінці в Instagram і привітав шанувальників з наступаючим Різдвом.
Дай, Боже, добрий вечір - так говорити господар, коли заходити до хати з дідухом, а всі відповідають: "Дякую, дай, Боже, здоров'я". ВІН запалює свічку, всі моляться и сідають вечеряті, после вечері всі дружно колядують. Святий вечір для мене - особливе свято, це свято, коли собирается вся родина за одним столом, на якому найсмачніші в мире дванадцять страв. # святавечеря # Святвечір # хрістоссярождає # хрістоснародівся # коляда # нанебізірка
У відповідь посипалися побажання від фоловерів: "Здоров'я і якнайшвидшого одужання", "Щирих людей, які даруватимуть тобі щастя!", "Зі святом!"
Після госпіталізації був ризик того, що DZIDZIO втратить слух, а групі довелося скасувати всі концерти і корпоративи на найближчий місяць.
DZIDZIO
instagram.com/dzidzio
Хома раніше розповів, що на нього напав рейдер Михайло Мішков, який раніше погрожував розправою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, група осіб напала на Хому 28 грудня в центрі Києва. Йому завдали тілесних ушкоджень. Пізніше в мережі з'явилося перше відео з моменту нападу на DZIDZIO.