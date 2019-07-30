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"Міг втекти в Україну" Чоловіка російської співачки оголосили в міжнародний розшук

1.7т Читати матеріал російською

Чоловіка відомої російської співачки Жасмін, молдовського бізнесмена і депутата Ілана Шора оголосили в національний та міжнародний розшук.

Його підозрюють у масштабних банківських аферах, за що чоловікові загрожує 7,5 року в'язниці. За чутками, він міг втекти з Молдови в Україну через територію Придністров'я, повідомила пресслужба МВС Молдови.

За даними російських ЗМІ, Шор також може перебувати в Ізраїлі, оскільки є громадянином цієї країни.

Жасмін із чоловіком і дітьми

Жасмін із чоловіком і дітьми

Cosmopolitan

"Міністерство внутрішніх справ оголосило в національний та міжнародний розшук Шора Ілана Мироновича. Відповідальність за виконання покладено на Генеральний інспекторат поліції в МВС РМ", – повідомили на офіційному сайті міністерства.

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З нагоди незаконного виїзду молдовського депутата і бізнесмена Шора з країни порушено кримінальну справу. Також міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе заявив, що звернувся до МВС України з проханням надати інформацію про можливий в'їзд Шора в країну.

Ілан Шор і Жасмін

Ілан Шор і Жасмін

РБК

Нагадаємо: Ілан Шор, котрий із 2011 року є чоловіком відомої російської співачки Жасмін, у червні 2017 року був засуджений судом Кишинева до 7,5 року позбавлення волі через участь у справі про банківські махінації, йому заборонено залишати територію Молдови. Після виборів у лютому 2019-го він, як глава партії "Шор", став депутатом парламенту.

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Кримінальну справу про банківські порушення почали розслідувати ще в 2015 році. За версією звинувачення, Шор причетний до крадіжки коштів на загальну суму 700 мільйонів доларів із трьох молдовських банків: Banca de Economii, Banca Socială і "Унібанк". Гроші, за даними слідства, були виведені за кордон у 2014 році, а через рік проти бізнесмена порушили кримінальну справу і помістили його під домашній арешт, пише "360".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року співачка Жасмін стала щасливою власницею розкішної іномарки – сіро-золотого Bentley Mulsanne вартістю 33,5 мільйона рублів (526 000$).

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Особа
Жасмін
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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