Міг виповниться 71 рік: як виглядала в молодості Любов Поліщук

21 травня 71 рік міг виповниться знаменитій російській актрисі Любові Поліщук. Народилася артистка в 1949 році, але прожила всього 57 років. У 2006 вона померла після тривалої хвороби.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядала актриса в молодості.

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У кіно Поліщук почала зніматися в 1976-му. Перша роль - у телефільмі Марка Захарова "12 стільців". За часів перебудови, в 1989 році, вийшли на екрани два фільми, які зробили актрису знаменитою - "Інтердівчинка" та "Любов з привілеями".

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Поліщук була двічі заміжня. Від першого шлюбу а неї є син - актор Олексій Макаров, від другого шлюбу з художником Сергієм Цигаль - дочка Маріетта

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор і зірка "Моєї прекрасної няні" Борис Смолкін розповів про стан актриси Любові Поліщук під час зйомок в серіалі.

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