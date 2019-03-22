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"Міг мати багато дружин": Волочкова розповіла про трагедію в особистому житті

1.5тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова знялася в програмі журналістки Ксенії Собчак. Незважаючи на те, що останнім часом між ними постійно виникають конфлікти, танцівниця поділилася дуже відвертими історіями зі свого життя і навіть розповіла, як втратила дитину.

Волочкова поділилася з Собчак історією свого роману з Сулейманом Керімовим. Вона заявила, що чоловік дуже її ревнував, хоча вона приводів не давала, пише "Комсомольская правда".

"Міг мати багато дружин": Волочкова розповіла про трагедію в особистому житті
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"Він мені сказав: "Настя, давай ти будеш моєю дружиною, але якщо ти народиш дитину і мені щось не сподобається, я заберу її. Дитину виховуватимуть бабусі в Дербенті". Через свою віру міг мати багато дружин. А я хотіла бути єдиною. Коли я це почула, у мене був стрес. Потім я втратила свідомість в балетному залі. У мене стався викидень", - заявила балерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова гнівно висловилася про журналістку й телеведучу Ксенію Собчак, назвавши її заздрісницею та "актрисою погорілого театру".

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