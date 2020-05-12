"Міг листуватися з ким завгодно!" Колишній чоловік Лоліти розкрив подробиці їхнього шлюбу

Колишній чоловік російської співачки Лоліти Мілявської Дмитро Іванов заявив, що не зраджував артистку, бувши в шлюбі з нею.

Так, за словами чоловіка, він міг листуватися з ким завгодно. Однак усі нібито інтимні листування, які спливали в мережі й у яких він називав жінок пестливими словами, – плітки. Про це повідомляє видання Starhit.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська Фото: vokrug.tv

"Усі, хто знайомий зі мною, знають, що я не говорю такі слова. Під час шлюбу з Лолітою в мене не було стосунків з іншими, але я міг листуватися з ким завгодно", – заявив Дмитро.

Крім того, він зазначив, що почав зустрічатися з бізнесвумен Ольгою Кулієвою після розставання зі співачкою. А до цього вони просто дружили.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська Фото: starhit.ru

"Нас познайомили спільні друзі. Ми просто проводили час у компанії. Ось і все наше знайомство. А коли ми розійшлися з Лолою, то потрібно було налаштовувати особисте життя", – заявив чоловік.

Зазначається, що зараз колишній чоловік Мілявської живе разом із Ольгою. Однак він відмовився говорити про їхні стосунки, пославшись на те, що не є публічною людиною й ніколи нею не був.

Нова кохана Дмитра Ольга Фото: starhit.ru

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