"Міг листуватися з ким завгодно!" Колишній чоловік Лоліти розкрив подробиці їхнього шлюбу

Колишній чоловік російської співачки Лоліти Мілявської Дмитро Іванов заявив, що не зраджував артистку, бувши в шлюбі з нею.

Так, за словами чоловіка, він міг листуватися з ким завгодно. Однак усі нібито інтимні листування, які спливали в мережі й у яких він називав жінок пестливими словами, – плітки. Про це повідомляє видання Starhit.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська Фото: vokrug.tv

"Усі, хто знайомий зі мною, знають, що я не говорю такі слова. Під час шлюбу з Лолітою в мене не було стосунків з іншими, але я міг листуватися з ким завгодно", – заявив Дмитро.

Крім того, він зазначив, що почав зустрічатися з бізнесвумен Ольгою Кулієвою після розставання зі співачкою. А до цього вони просто дружили.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська Фото: starhit.ru

"Нас познайомили спільні друзі. Ми просто проводили час у компанії. Ось і все наше знайомство. А коли ми розійшлися з Лолою, то потрібно було налаштовувати особисте життя", – заявив чоловік.

Зазначається, що зараз колишній чоловік Мілявської живе разом із Ольгою. Однак він відмовився говорити про їхні стосунки, пославшись на те, що не є публічною людиною й ніколи нею не був.

Нова кохана Дмитра Ольга Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова у 2010 році. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

Потім розкрилася правда про те, скільки Лоліта заробила на розлученні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.