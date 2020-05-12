Головна Новини
12 травня • оновлено в 11:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Міг листуватися з ким завгодно!" Колишній чоловік Лоліти розкрив подробиці їхнього шлюбу

1.8т
Читати матеріал російською

Колишній чоловік російської співачки Лоліти Мілявської Дмитро Іванов заявив, що не зраджував артистку, бувши в шлюбі з нею.

Так, за словами чоловіка, він міг листуватися з ким завгодно. Однак усі нібито інтимні листування, які спливали в мережі й у яких він називав жінок пестливими словами, – плітки. Про це повідомляє видання Starhit.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська

Фото: vokrug.tv

"Усі, хто знайомий зі мною, знають, що я не говорю такі слова. Під час шлюбу з Лолітою в мене не було стосунків з іншими, але я міг листуватися з ким завгодно", – заявив Дмитро.

Крім того, він зазначив, що почав зустрічатися з бізнесвумен Ольгою Кулієвою після розставання зі співачкою. А до цього вони просто дружили.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська

Фото: starhit.ru

"Нас познайомили спільні друзі. Ми просто проводили час у компанії. Ось і все наше знайомство. А коли ми розійшлися з Лолою, то потрібно було налаштовувати особисте життя", – заявив чоловік.

Зазначається, що зараз колишній чоловік Мілявської живе разом із Ольгою. Однак він відмовився говорити про їхні стосунки, пославшись на те, що не є публічною людиною й ніколи нею не був.

Нова кохана Дмитра Ольга

Нова кохана Дмитра Ольга

Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Теги
шоу шоу-бизнес Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги