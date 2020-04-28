Міддлтон заборонено критикувати: Маркл поскаржилася на королівську сім'ю

Дружина принца Гаррі Меган Маркл заявила, що в Британії було заборонено критикувати герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон, в той час, як вона сама постійно піддавалася цькуванню в ЗМІ.

Маркл впевнена, що в палаці спокійно дивилися на те, як їй влаштовують цькування і критикують кожен її крок, пише Daily Mail.

Меган Маркл

При цьому Меган зазначила, що ЗМІ особливо не критикували Кейт Міддлтон, яка немов "є недоторканною персоною". Якби таблоїди так накинулися на Міддлтон, то палац негайно б вжив заходів.

"Меган сказала, що ніхто б не змирився з критикою Кейт. Якби це сталося, застаріла система співпраці з пресою була б переглянута. Джерела, відповідальні за жорстокі напади, були б перекриті", - передав інсайдер слова Меган.

Кейт Міддлтон

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