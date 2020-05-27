Міддлтон розлючена через вчинок Маркл: що трапилося

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон розлючена через рішення Меган Маркл і принца Гаррі піти з королівської сім'ї.

Як пише видання Tatler, зараз герцогиня відчуває себе виснаженою й спійманою в пастку через те, що після відходу Сассекських на неї лягло додаткове навантаження.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл vokrug.tv

Крім того, Кейт і принц Вільям не можуть приділити увагу своїм дітям, тому що змушені займатися справами Меган і Гаррі.

"Вільям і Кетрін дійсно хотіли у вихованні дітей бути практиками. А Сассекси фактично змусили їх залишити дітей напризволяще", – сказало виданню джерело з оточення принца Вільяма й герцогині.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл extratv.com

Відставка Маркл і принца сильно вплинула на життя Вільяма й Кейт:

"Кейт розлючена через те, що збільшилося навантаження. Звичайно, вона посміхається, але не хоче цього. Вона як і раніше працює з повною віддачею, як головна відповідальна особа, яка постійно має бути на виду й не може дозволити собі зайвий вихідний".

Кейт Міддлтон і Меган Маркл bazaar.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, Меган Маркл заявила, що в Британії було заборонено критикувати герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон, у той час, як вона сама постійно піддавалася цькуванням в ЗМІ.