Міддлтон подала в суд на відомий глянець: її підставив друг з університету

Кенсінгтонський палац від імені Кейт Міддлтон подав до суду на в суд на знамените видання Tatler, яке раніше опублікувало скандальну статтю про герцогиню Кембриджську з фейковими даними. Текст був узгоджений близьким другом Міддлтон з часів університету.

Палац зажадав видалити статтю під назвою "Катерина Велика" з сайту видання, а також не допустити її друку в липневому номері журналу, пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Тopre.ru

Герцогиня Кембриджська вкрай "засмучена і обурена" фактом виходу тексту. По-перше, в ньому розповіли про хворобу, якою Міддлтон ніколи не страждала, а по-друге – головним редактором журналу є близький друг герцогині по навчанню в університеті Сент-Ендрюса Річард Деннен.

У тексті автор статті Анна Пастернак критикує Кейт, приписує їй розлад харчової поведінки і емоційне виснаження через Меган Маркл. Нібито після того, як принц Гаррі і його дружина відмовилися від королівських титулів, на Міддлтон і принца Вільяма впав занадто важкий тягар відповідальності.

Обкладинка журналу з Кейт Міддлтон Тatler

Після виходу статті герцог і герцогиня Кембриджські подали позов проти журналу.

Коментуючи позов Кенсингтонського палацу представник Tatler заявив, що скарга "безглузда". Головний редактор Річард Деннен, з яким Міддлтон спілкувалася в студентські часи вказав, що Палац знав про те, що видання працює над статтею про герцогиню Кембриджську.

Цікаво, що серед інсайдерів в королівській родині, з якими спілкувалася автор статті Анна Пастернак, є колишній редактор Tatler Ванесса Малруні – невістка кращої подруги Меган Маркл, Джесіки Малруні. Британські ЗМІ вже припустили, що до статті може бути причетна Меган Маркл, проте поки це залишається на рівні домислів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон висловила гостре невдоволення рішенням Меган Маркл і принца Гаррі піти з королівської сім'ї.