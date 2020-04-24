Міддлтон і принц Вільям зворушили мережу милим відео з дітьми

Марія Дідик люди 17:52, 24.04.2020 Оновлено: 18:14, 24.04.2020

Кейт Міддлтон і принц Вільям порадували мережу зворушливим відео, на якому засвітилися разом зі своїми дітьми. Вони взяли участь в The Big Night In, благодійному розважальному телемарафоні.

У день народження молодшого сина герцог і герцогиня Кембриджські вийшли на ганок будинку, в якому вони зараз живуть, щоб подякувати оплесками всім, хто продовжує працювати. Відео розмістили на сторінці Kensington Palace в соціальній мережі Instagram.

Скріншот з відео

Відео супроводжує хіт гуртц Cold Play - Paradise.

Також, принц Вільям і актор Стівен Фрай зняли жартівливе відео в стилі знаменитого комедійного серіалу Чорна гадюка (The Blackadder's), який виходив на телеканалі BBC з 1983 по 1989 рік. Стівен Фрай виконав роль генерала Мелчета, а принц Вільям - самого себе.

Стівен Фрай
Скріншот з відео
принц Вільям
Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки грошей витрачають на одяг члени королівської сім'ї.

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