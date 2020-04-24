Міддлтон і принц Вільям зворушили мережу милим відео з дітьми

Кейт Міддлтон і принц Вільям порадували мережу зворушливим відео, на якому засвітилися разом зі своїми дітьми. Вони взяли участь в The Big Night In, благодійному розважальному телемарафоні.
У день народження молодшого сина герцог і герцогиня Кембриджські вийшли на ганок будинку, в якому вони зараз живуть, щоб подякувати оплесками всім, хто продовжує працювати. Відео розмістили на сторінці Kensington Palace в соціальній мережі Instagram.
Скріншот з відео
This evening The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis joined the UK in the weekly #ClapForOurCarers to show their appreciation for the incredible key workers working tirelessly to keep the country running . Ahead of the 8pm clap The Duke joined # Blackadder's General Melchett (aka @StephenFryactually) for some video call fun on the @ BBC's Big Night In. #TheBigNightIn celebrated the acts of kindness, humour and the spirit of hope and resilience that is keeping the UK going during the COVID -19 Pandemic - visit @ComicRelief to find out more.
Відео супроводжує хіт гуртц Cold Play - Paradise.
Також, принц Вільям і актор Стівен Фрай зняли жартівливе відео в стилі знаменитого комедійного серіалу Чорна гадюка (The Blackadder's), який виходив на телеканалі BBC з 1983 по 1989 рік. Стівен Фрай виконав роль генерала Мелчета, а принц Вільям - самого себе.
Стівен Фрай
Скріншот з відео
принц Вільям
Скріншот з відео
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