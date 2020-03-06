Michelle Andrade поділилася особистою історією про переїзд в Україну: відчувала себе чужою

Україно-болівійська співачка Michelle Andrade поділилася особистою історією про переїзд в Україну з нагоди релізу нової пісні PROUD.

Також артистка запустила в соцмережах марафон, в рамках якого закликала фоловерів ділитися своїми надихаючими історіями. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram (відео дивіться в кінці новини).

Історією своєї особистої трансформації співачка поділилася в новій пісні PROUD: від дитячого фото на обкладинці до lifestyle-відео, що розповідає про шлях артистки і прийняття себе. Переїхавши з Болівії в Україну в підлітковому віці, Мішель зіткнулася з проблемами, які близькі всім іноземцям.

Michelle Andrade Пресслужба

"Коли в 13 років я переїхала з Болівії в Україну, я відчувала себе чужою, бо не знала мови, говорила з акцентом, писала з помилками, багато чого не розуміла, соромилася про це говорити і боялася заявляти про себе. І зараз я вчуся приймати свої недоліки, відкриватися світу, експериментую в творчості, шукаю себе", – поділилася Мішель.

Музично-соціальний меседж "Пишайся тим, хто ти є. I'm PROUD!" Michelle Andrade адресувала кожному, незалежно від гендеру, кольору шкіри, фізичних можливостей, сексуальної орієнтації та іншого.

Michelle Andrade в дитинстві Прес-служба

"Тільки віра в себе і підтримка моїх улюблених людей і команди допомагає мені пишатися собою кожен день! Я знаю, що серед вас є люди зі схожими історіями і я хочу підтримати вас і бути поруч", – підкреслила Michelle Andrade.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Леся Нікітюк презентувала свою першу пісню. Так, дебютний трек називається "Ями". Композиція є саундтреком до шоу "Le Маршрутка".

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