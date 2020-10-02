Michelle Andradе: пандемія допомогла по-новому подивитися на Україну

Молода українська співачка болівійського походження Michelle Andradе (Мішель Андраде. – Ред.) презентувала новий кліп на пісню Tonight. Ролик присвячений літу 2020 року і нагадує глядачеві про те, наскільки важливо не сумувати і зберігати позитивні емоції та спогади, незважаючи на складний час через пандемію коронавіруса.

Tonight – це калейдоскоп літніх флешбеків. Артистка опинялася в різних локаціях, змінила більше десятка різних образів і навіть самостійно пілотувала літак. Ексклюзивно для OBOZREVATEL Michelle Andradе і режисер відео, кліпмейкер Костянтин Гордієнко розповіли, як проходив знімальний процес в умовах карантину і як коронавірус вплинув на життя і роботу артистки (щоб подивитися відео, доскрольте матеріал до кінця).

Michelle Andrade в новому кліпі. Пресслужба артистки

– Як працювалося Мішель і Костянтину в парі? Чи були конфліктні моменти?

Michelle Andradе: "З Костею ми працювали не вперше, але він перший раз знімав для мене кліп. З ним завжди дуже легко – навіть вивчити танець для номера Hasta La Vista за один день. Якщо на зйомці кліпу мені хотілося імпровізувати, він це підтримував, якщо мене щось бентежило – на ходу змінював. Костя знає, як правильно працювати з артистами, тому я була впевнена в ньому як в режисері, в його команді, і в тому, що все вийде навіть крутіше, ніж планується".

Костянтин Гордієнко, режисер кліпу: "Конфліктів не було. Кожна локація і образ потрапили в точку, Мішель відчувала себе органічно і розуміла мене миттєво: іноді я навіть не встигав ставити завдання, а відразу отримував результат. Вся команда відзначила роботу артистки – це чиста і щира енергія".

Як знімався кліп Michelle Andrade Tonight. Пресслужба артистки

– Який момент зйомок був найскладнішим? Чому? Чи були сцени, які так і не вдалося відзняти?

Michelle Andradе: "За три знімальні дні чого тільки не було: я керувала літаком, стрибала у воду з 11-метрового кар'єра, танцювала з парашутом і мотоциклами... У нас був справжній знімальний марафон. Але найскладнішою виявилася остання сцена, коли мені потрібно було стрибнути в холодну воду в холодний день. Зате який кайф потім!".

Костянтин: "Складнощів вистачало. Кожна локація була викликом. Репетицій і підготовки у Мішель не було, тому вона відразу входила в локацію і працювала. Танцювати на даху автобуса, який рухається, їхати, сидячи спиною на мотоциклі, стрибнути з великої висоти в холодну воду – все це вона робила без питань ".

Michelle Andrade керувала літаком в кліпі Tonight. Пресслужба артистки

– Мішель змінила 11 образів, який з них сподобався найбільше? Багато зірок розповідають курйозні випадки, які стосуються зйомок або виступів через специфічні костюми. У вас нічого подібного не відбувалося?

Michelle: "Образи ми підбирали ізатверджували всією командою, тому вони всі мені дуже подобаються: сміливі, стильні, сучасні і відверті. Багато що шили спеціально під кліп, частина речей була від українських дизайнерів. Особливо радісно, що в відео присутня білизна мого улюбленого бренду Zhilyova Lingerie – придивіться уважніше в одній зі сцен кліпу.

Через часту зміну великої кількості локацій доводилося переодягатися в машині. Це в принципі непросто, а коли ще потрібно надіти складний корсет або костюм... Але ми впоралися – і в спеку, і в холод".

Костянтин: "Один образ відзначити не зможу, тому що в кожному з них Мішель була унікальна".

Зйомки кліпу Tonight. Пресслужба артистки

– Під час зйомок Мішель сама пілотувала літак. Як впоралася з новим навиком і зі страхом? Чи були якісь ризики?

Michelle: "Коли Костя сказав: "Може, ти зможеш покерувати літаком...", я не надто серйозно до цього поставилася. Розхвилювалася я, коли ми з пілотом вже були в небі і він каже, що зробимо поворот, а потім ти сама будеш пілотувати. Приземлилася я вся мокра від хвилювання, не дивлячись на те, що в салоні було достатньо повітря. Дуже відповідально і дуже круто!".

Костянтин: "Я можу сказати, що вона впоралася дуже гідно – вперше сісти за штурвал літака і, звичайно під контролем пілота, керувати ним – це не кожен зміг би. Щоравда через сильний вітер літак сильно гойдало і трусило під час польоту, хоча Мішель це тільки заводило".

Michelle Andrade презентувала кліп Tonight. Пресслужба артистки

– Кліп присвячений літній тематиці. Як ви провели літо 2020 року, адже воно було не зовсім звичайним через пандемію і карантинних обмежень? Які плани вдалося втілити, а які – ні?

Michelle Andradе: "Так, це літо було не зовсім звичайним, хоча мені пощастило вирватися в кінці вересня і полетіти на море, щоб злегка подовжити літо. Обмеження допомогли нам по-новому подивитися на Україну і усвідомити, наскільки вона красива. Я багато разів була в Одесі , а під час зйомок кліпу мені пощастило побувати на Коростишівському кар'єрі – відчувала себе там, як в якомусь фільмі ".

Michelle Andrade презентувала новий кліп. Пресслужба артистки

– Про що шкодуєте найбільше з того, що не вдалося зробити цього літа?

Michelle: "Хіба що про те, що все літо проходила без засмаги – тільки в кінці теплого сезону стала більш смаглявою".

– Цього літа були скасовані більшість концертів і фестивалів, напевно, це торкнулося і Michelle Andrade. Як перенесла цей період і наскільки суттєво вплинули на кар'єру такі обмеження?

Michelle: "У моєму графіку були концерти та фестивалі, які відмінилися. Звичайно, я дуже сумувала! Цього літа у всіх артистів було небагато живих виступів, але тим ціннішою була кожна зустріч із глядачами. Кожен концерт – як ціла подія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше україно-болівійська співачка Michelle Andrade поділилася особистої історією про переїзд в Україну з нагоди релізу пісні PROUD.