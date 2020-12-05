Michelle Andrade кардинально змінила імідж. фото

Відома співачка українсько-болівійського походження Michelle Andradе (Мішель Андраде. – Ред.) кардинально змінила свій колір волосся і зачіску.

На своїй сторінці в Instagram 24-річна артистка продемонструвала свій новий зухвалий образ. Зірка опублікувала фото і показала, що вирішила на експеримент з волоссям: вона підстригла чубок і пофарбувала пасма в рожевий колір.

"Алло, Миша, хочу так! - Чудово! Чи зможеш завтра? - Буду! Обожнюю свого приятеля Михайла Рудишина за те, що він завжди за шалені ідеї !!! Перше моє фарбування!" – написала в фотоблозі зірка.

Мішель Андраде з новою зачіскою. Instagram Michelle Andrade

Відзначимо, що таке яскраве перевтілення Michelle Andradе багатьом користувачам мережі дуже сподобалося. Навіть українські артисти залишилися в захваті від нового іміджу співачки. Так, Даша Астаф'єва, Позитив і Артем Пивоваром прокоментували її фото, засипавши зірку компліментами.

Фанати залишили схвальні коментарі. Instagram Michelle Andrade

Українські знаменитості прокоментували новий образ Андраде. Instagram Michelle Andrade

Як повідомляв OBOZREBATEL, раніше Michelle Andradе поділилася особистою історією про переїзд в Україну.