"Ми знали, але не були готові": смерть Віллі Токарєва всполошила зірок в Росії

4 серпня в Росії на 85 році життя помер легендарний музикант Віллі Токарєв. Безліч його колег по сцені опублікували зворушливі пости і розповіли про артиста в мережі.
Сергій Шнуров присвятив померлому артисту вірш, а Катерина Голіцина поділилася зворушливими спогадами на своїй сторінці в Instagram.
Віллі Токарєв
ТАСС
Музикант Сергій Шнуров присвятив артисту вірш.
Тоді, я пам'ятаю, перший раз ми міцно пили,
Студентами вино в Парадников.
Акомпанував співак на прізвисько Віллі.
Хто був ніхто, той став знову ніким.
У магнітофоні села батарейка,
Мотали плівку за допомогою олівця - рукою.
А ти притулившись, мені сказала, - агов, зігрій-ка.
Ех, хмарочоси, а я маленький такий.
Тоді, я пам'ятаю, перший раз ми міцно пили, Студентами вино в Парадников. Акомпанував співак на прізвисько Віллі. Хто був ніхто, той став знову ніким. У магнітофоні села батарейка, мотався плівку за допомогою олівця - рукою. А ти притулившись, мені сказала, - агов, зігрій-ка. Ех, хмарочоси, а я маленький такий.
"Ми знали, ми розуміли, ми не були готові... хотілося дива. Хоча, він і був справжнісіньким дивом і в житті, і в творчості. Зосередження найяснішої і потужної енергетики, харизми, життєлюбства, людинолюбства, вміння слухати і вислухати, співчувати, радити", - написала співачка Катерина Голіцина.
Ми знали, ми розуміли, ми не були готові ... хотілося дива. Хоча, ОН і був справжнісіньке диво і в житті, і в творчості. Зосередження найяснішої і потужної енергетики, харизми, життєлюбства ,, людинолюбства, вміння слухати і вислухати, співчувати, радити. Майстер, Маестро, що дав дорогу на сцену багатьом сьогодні заслужено Заслуженим і Народним. А сам був Народним і залишиться таким завжди. У моєму телефоні номер телефону і прізвище Токарев Віллі. Але, набравши номер, я вже ніколи не почую його голос. Прощайте, Віллі Іванович! Вічна пам'ять! # токарев # віллітокарев # катерінаголіцина # вечнаяпамять # любимо # пам'ятаємо # вічна # життя # пісні # музика # шансон # Радіошансон # шансонтв
"Померла дуже близька для мене людина. Рука об руку моє життя проходило з ним і в Америці і в Росії. Але на якому б ми не виявилися континенті, він завжди залишався в першу чергу дуже близькою для мене людиною і справжнім другом", - пише Любов Успенська.
Помер дуже близький для мене людина. Рука об руку моє життя проходило з ним і в Америці і в Росії. Але на якому б ми не виявилися континенті, він завжди залишався в першу чергу дуже близьким для мене людиною і справжнім другом. Віллі написав для мене такі безсмертні хіти, як: "Люба-Любонька", "Ще не пізно-Ще чи не зарано", "Улюблений". Якось я запитала його: "Віллі, розкажи мені свій секрет: у тебе така енергетика, тобі стільки років, ось що ти робиш для того, щоб працювати в такому віці і жити як молодий, міцний хлопець?". А він мені говорив: "Ніякого секрету немає! Я вранці на сніданок їм бутерброд з ковбаскою, випиваю 50 грам горілочки, в обід і на вечерю, і не більше". Він прожив довге життя, залишив після себе величезний слід. Він не просто був талановитим і геніальним. Він залишився безсмертним, адже його спадщина, його творчість, його вірші - будуть жити вічно, не даючи навіть маленької можливості, забути цього неповторного людини. Мені дуже боляче, я плачу. Висловлюю свої співчуття рідним і близьким, тим, хто сьогодні з ним прощається, я з вами, дорогі, я поруч. Нехай земля тобі буде пухом, Віллі. Ти не помер. Ти завжди з нами і в наших серцях. Нехай твої пісні залишаться вічними.
Багато інших артистів також висловили свої співчуття.
✔️Сегодня Віллі не стало ... Як кажуть в Росії -царство небесне ((В кінці 80-х років на зйомках фільму "Ось я став багатий сер і приїхав в есесері.", Де я грав придурочного дебешника (потім роль повністю вирізали) , я познайомився з Віллі Токарева, він тоді одружився на гарненькою 17-річній Світлані Радушинський. ... Токарев розповідав, що, працюючи таксистом в Нью-Йорку, кожну годину за кермом випивав ковток віскі. Так він робив для того, щоб не товстіти від сидячої роботи – випивка заміняла йому висококалорійну їжу і морально підтримувала під ча важкої таксистської роботи. Щогодини по ковтку міцного алкоголю – свого роду дієта і засіб від депресії. І адже діяло – он який він уже дідусь, до 85 дожив, а все здорованем тримався! ✔️Короче, продовжуючи випивати вже в Москві, познайомився з Світланою в ресторані. Весілля тоді було в 1989 році в готелі "Будапешт", круто погуляли - шум на всю столицю був! А жили вони в маленькому однокімнатному номері готелю Росія, у мене кухня в два рази більше тоді була. Нас туди людина по десять набивалося і чай пили, було дуже весело. Ще з'їзд депутатів проходив і готель оточена була, мене постові пропускали. Давно це було ... Загалом, Світлана -хохлушка, в Америку злиняв через Віллі, зараз там сидить. Розійшлася, народила купу дітей і знову розійшлася. І про Токарєва вже не згадує, сьогодні Вілі не стало, напевно згадає ((Як кажуть в Росії -царство небесне # шкода # царствонебесное # віллітокарев # токарев # америка # ссср # пам'ятаю # прощай # естрада # краснодар # одеса # брайтон # лев # кіно # Ратушинської # КДБ # цензура
Як раніше писав OBOZREVATEL, за попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.
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