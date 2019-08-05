"Ми знали, але не були готові": смерть Віллі Токарєва всполошила зірок в Росії

4 серпня в Росії на 85 році життя помер легендарний музикант Віллі Токарєв. Безліч його колег по сцені опублікували зворушливі пости і розповіли про артиста в мережі.

Сергій Шнуров присвятив померлому артисту вірш, а Катерина Голіцина поділилася зворушливими спогадами на своїй сторінці в Instagram.

Віллі Токарєв ТАСС

Музикант Сергій Шнуров присвятив артисту вірш.

Тоді, я пам'ятаю, перший раз ми міцно пили,

Студентами вино в Парадников.

Акомпанував співак на прізвисько Віллі.

Хто був ніхто, той став знову ніким.

У магнітофоні села батарейка,

Мотали плівку за допомогою олівця - рукою.

А ти притулившись, мені сказала, - агов, зігрій-ка.

Ех, хмарочоси, а я маленький такий.

"Ми знали, ми розуміли, ми не були готові... хотілося дива. Хоча, він і був справжнісіньким дивом і в житті, і в творчості. Зосередження найяснішої і потужної енергетики, харизми, життєлюбства, людинолюбства, вміння слухати і вислухати, співчувати, радити", - написала співачка Катерина Голіцина.

"Померла дуже близька для мене людина. Рука об руку моє життя проходило з ним і в Америці і в Росії. Але на якому б ми не виявилися континенті, він завжди залишався в першу чергу дуже близькою для мене людиною і справжнім другом", - пише Любов Успенська.

Багато інших артистів також висловили свої співчуття.

Як раніше писав OBOZREVATEL, за попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

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