"Ми з вами різної віри": "Квартал 95" яскраво висміяв Зеленського на Великдень

Актори студії "Квартал 95" потролили президента України Володимира Зеленського, показавши дотепну пародію його привітання з Великоднем.

Так, пародист Юрій Великий показав, як Зеленський нібито звертається до українців і під час звернення до нього дзвонить Ігор Коломойський. Пародію показали в новому випуску "Чисто News", який опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Привіт, Україно! Я вітаю вас зі святом Великодня. Як ви знаєте, це сімейне свято, коли вся родина збирається за одним столом, люди спілкуються і проводять весь час разом. Це виходить, у нас вже цілий місяць Великдень?" – пожартував пародист.

Пародія на Зеленського і Коломойського

Потім до "Зеленського" нібито подзвонив Ігор Коломойський:

"Здрастуйте, Ігор Валерійович, а ви теж віруючий, а у що ви вірите? У те, що я обов'язково поверну вам "ПриватБанк"? Тоді вибачте, але ми з вами різної віри", – закінчив жарт "Кварталівець".

Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавірусу COVID-19.