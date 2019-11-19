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19 листопада • оновлено в 19:05
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"Ми з ним ще зустрінемося": Тодоренко розповіла про конфлікт з Бедняковим

2.9т
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Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, розповіла про конфлікт з телеведучим Андрієм Бедняковим.

Так, в шоу "Слава +" на YouTube ведучий Слава Дьомін поцікавився у Регіни про її стосунки з Бедняковим.

Регіна Тодоренко і Андрій Бедянков

Регіна Тодоренко і Андрій Бедянков

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"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте

Нібито Андрій в інтерв'ю Насті Івлєєвій натякнув, що Тодоренко не подобається йому як ведуча проекту "Орел і Решка".

"З цим питанням я давно живу. Тому що я знаю, що нам іноді пропонували провести разом проекти, якісь шоу, корпоративи, весілля, а він відмовляється. І якось мені подзвонив мій директор і каже: "Слухай, а в чому проблема?" Я кажу: "Я не знаю, в чому проблема, не розумію". І тут я почала писати Андрію, але він не говорить, в чому проблема. Він відповідає, ніби все добре. Але за кадром показує зовсім інше . Це дивно. Не знаю чому. Це потрібно запитати у нього. Може, я десь сказала що-небудь про нього ", - каже Регіна.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Інстаграм

Також ведучий поцікавився у Тодоренко, можливо, причина в скандальному інтерв'ю зірки, в якому вона розкрила всі карти про "Орел і Решка"? На що Регіна запевнила, що причина не в цьому:

"Ні, це ще було раніше, мені здається. Я думаю, ми з ним зустрінемося ще, навіть в рамках "Орел і Решка".

Андрій Бедняков

Андрій Бедняков

Інстаграм

Потім Дьомін розповів, що чув, що ще одна ведуча "Орел і Решка" Івлєєва не дуже добре ставиться до Регіни.

"Мені здається, це більш надумане і роздуте каналами. Ми спілкуємося з Настею, у нас немає натягнутих відносин. Хоча, може, я живу в рожевих окулярах?", - відповіла Тодоренко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська телеведуча Регіна Тодоренко розбурхала шанувальників відвертим вбранням.

Так, вона опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в платті з дуже глибоким декольте.

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особи
Регіна Тодоренко Андрій Бедняков
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
может не дала Андрюхе?)
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