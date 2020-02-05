"Ми вже не тупі!" Відома блогерка розповіла Собчак про свавілля в Росії

Популярна російська блогерка Іда Галич поскаржилася на свавілля в Росії. Так, вона заявила, що країна дотепер "перебуває в 90-х".

Про це вона заявила в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак. Відео опубліковано на Youtube-каналі "Обережно, Собчак" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скриншот відео

"Не настільки у нас в країні свобода слова актуальна. Ми досі в 90-х. Не тільки в політиці. А всюди. У мене є відчуття, що ось у нас є люди з грошима, влада, і вони дотепер там. У 90-х. І вони такі: "Так, що сьогодні можна зробити? А давайте купимо моїй доньці перше місце на змаганнях! Відмінно. Давайте посадимо когось, хто не винен. А люди ж дізнаються в інтернеті. Давайте інтернет заборонимо". Але у нас же вже прогрес триває, хоча ми й сильно відстаємо від заходу. Але ми вже не тупі, ми вже підняли голови. А там досі думають, що ми маса, яку можна чимось нагодувати", – сказала Галич.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка й чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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