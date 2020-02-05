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7 лютого • оновлено в 09:25
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"Ми вже не тупі!" Відома блогерка розповіла Собчак про свавілля в Росії

5.2т
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Популярна російська блогерка Іда Галич поскаржилася на свавілля в Росії. Так, вона заявила, що країна дотепер "перебуває в 90-х".

Про це вона заявила в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак. Відео опубліковано на Youtube-каналі "Обережно, Собчак" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми вже не тупі!" Відома блогерка розповіла Собчак про свавілля в Росії

Скриншот відео

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"Не настільки у нас в країні свобода слова актуальна. Ми досі в 90-х. Не тільки в політиці. А всюди. У мене є відчуття, що ось у нас є люди з грошима, влада, і вони дотепер там. У 90-х. І вони такі: "Так, що сьогодні можна зробити? А давайте купимо моїй доньці перше місце на змаганнях! Відмінно. Давайте посадимо когось, хто не винен. А люди ж дізнаються в інтернеті. Давайте інтернет заборонимо". Але у нас же вже прогрес триває, хоча ми й сильно відстаємо від заходу. Але ми вже не тупі, ми вже підняли голови. А там досі думають, що ми маса, яку можна чимось нагодувати", – сказала Галич.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка й чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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Kom AV
Kom AV
Какая память у девушки, особенно если учесть что в 90-е она была ученицей младших классов в Германии. Какой полёт мысли, особенно для девушки смысл жизни которой - хайп...
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фил филька
фил филька
какая то ручная оппозиция у путина) вы найдите лидера за которым народ пойдет ибо на выборах у народа выбора нет) каждый раз я на выборах голосую НЕ за путина и каждый раз трудно что то выбрать стоящее. а точнее не из чего выбирать.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Собчачке бы вообще молчать, если бы не папаша и мамаша, то эту овцу бы никто не знал.
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4
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Гоша Злой, почему мне не повезло с родителями? Моя семья никогда не бедствовала, жили в достатке. Я получил бесплатное высшее образование. Всегда был обеспечен жильем и хорошей работай. Вот только мужиков у меня не было, вот в этом она меня сделала)))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кубанский Николай, ну не повезло тебе с родителями как ей) нечего завидовать - она вон как стартанула менять мужиков в 19 так и не может остановиться. красивая же...))))
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