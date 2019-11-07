"Ми всі на одне обличчя": Пригожин назвав українців і білорусів "русскім міром"

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин назвав білорусів і українців "русскім міром". Таким чином він пояснив, чому MARUV отримала нагороду "Краща російська виконавиця" від телеканалу MTV.

За його словами, європейці не відрізняють росіян, українців та білорусів. Про це повідомляє "ФАН".

Йосип Пригожин cosmo.ru

"А знаєте, чому саме Maruv дали премію в Європі від Росії? Та тому, що європейці не відрізняють росіян, українців та білорусів. Для них ми всі на одне обличчя. Тому що ми - "русскій мір", - заявив Пригожин.

Продюсер Йосип Пригожин КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як "найкраща російська виконавиця".

Мережу розлютило те, що українську співачку назвали росіянкою.

Щоб заспокоїти розлючених користувачів, директор артистки Кирило Фельдман зробив офіційну заяву, повідомивши, що MARUV не має жодного стосунку до Росії.

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