Головна Новини
7 листопада • оновлено в 13:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Ми всі на одне обличчя": Пригожин назвав українців і білорусів "русскім міром"

1.1т Читати матеріал російською

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин назвав білорусів і українців "русскім міром". Таким чином він пояснив, чому MARUV отримала нагороду "Краща російська виконавиця" від телеканалу MTV.

За його словами, європейці не відрізняють росіян, українців та білорусів. Про це повідомляє "ФАН".

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

cosmo.ru

Новини
"Ця гопота ще гавкає!" Пригожин накинувся на українців через Maruv

"А знаєте, чому саме Maruv дали премію в Європі від Росії? Та тому, що європейці не відрізняють росіян, українців та білорусів. Для них ми всі на одне обличчя. Тому що ми - "русскій мір", - заявив Пригожин.

Продюсер Йосип Пригожин

Продюсер Йосип Пригожин

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як "найкраща російська виконавиця".

  • Мережу розлютило те, що українську співачку назвали росіянкою.

  • Щоб заспокоїти розлючених користувачів, директор артистки Кирило Фельдман зробив офіційну заяву, повідомивши, що MARUV не має жодного стосунку до Росії.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Йосип Пригожин
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
43
11
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
с росией мы браттьями не будем! идите вы на йух
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel