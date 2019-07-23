"Ми випили зовсім трішечки!" Галкін показав п'яних Пугачову і Вайкуле в Юрмалі

Примадонна російської естради Алла Пугачова та її подруга, співачка Лайма Вайкуле потужно повеселилися з алкоголем після "Рандеву" в Юрмалі.

Цей момент зафільмував чоловік Алли Борисівни, шоумен Максим Галкін на відео (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Дорогі друзі. Підійшов ... хто підійшов? Підійшло все до кінця. Закінчився фестиваль", – заявила Вайкуле язиком, що заплітався.

П'яні Вайкуле і Пугачова сміються кадр з відео

На що Пугачова заявила, ніби їх "знімає кінець" і зареготала, здивувавши Галкіна. "Гумор нижче пояса – це дуже модно. Ми випили то зовсім трішечки", – додала примадонна, показавши пальцями, що майже не пили, зате багато закушували. Вайкуле тут же спростувала слова подруги, заявивши, що вони нічого не їли.

"Ми коли п'ємо – не їмо. Дорогі друзі! Закінчився пісіваль... фестиваль. Ми сидимо відпочиваємо, обговорюємо артистів, всіх хвалимо (тут Пугачова ще раз розреготалася. – Ред.). Випили трішечки. Дорогі друзі, у мене порада. Коли ви п'єте, не їжте. А коли починаєте їсти, більше не пийте", – продовжила Вайкуле.

П'яні Пугачова і Вайкуле Кадр з відео

В результаті примадонна передала всім привіт, сказавши "хайль", на що у Галкіна виникло знову запитання, про кого йдеться. У відповідь чоловік Пугачової почув про її "хахеля". В кінці відео примадонна оголила плече. Користувачі посміялися над п'яними артистками і подякували за працю.

Пугачова оголила плече кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед поїздкою до Юрмали Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

Пізніше вона з Галкіним стали почесними гостями на відкритті фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле.

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