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21 грудня • оновлено в 15:24
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"Ми винні": Познер розписався за гріхи Росії перед Україною

4.7т
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Відомий російський телеведучий Володимир Познер заявив, що у конфлікті між Росією та Україною винна саме Росія.

Про це телеведучий сказав під час зустрічі у московському ресторані "Жеральдин", яка відбулася на початку грудня. Відео із заходу було опубліковано на офіційному Youtube-каналі "Познер Online" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Познер

Володимир Познер

rg.ru

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"Я двічі переніс рак": Познер зробив несподіване зізнання

Так, Познер зізнався, що його підкорив президент України Володимир Зеленський:

"Чим мене підкорив Зеленський? Він, звернувшись до чиновників України, сказав: "Не треба вішати мій портрет у себе в кабінетах, повісьте портрети своїх дітей. Коли ви будете підписувати якісь документидивіться на них". Я думаю: "От чудово думає людина". Прямо підкорив".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Уніан

"Я не сумніваюся в тому, що він хоче вийти з того стану, в якому зараз перебуває Україна. І він хоче нормалізувати відносини з Росією. Але він не хоче бути хлопчиком для биття. Він не хоче бути молодшим братом. Він хоче бути на рівних. І іншого способу спілкуватися з Україною немає",переконаний Познер.

Володимир Познер

Володимир Познер

РБК

Також телеведучий розповів, хто винен у конфлікті між Росією та Україною.

"Так все трапилося, що ми довго не будемо близькі з Україною. Це я вам гарантую. Вони не забудуть. Може виникнути запитання: "А що, ми винні?" Я вважаю, що багато в чому так. Наша політика щодо України була помилковою. Тепер є можливість вийти з цього стану", вважає Познер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський актор Дмитро Пєвцов в образі Йосипа Сталіна назвав телеведучого Володимира Познера зрадником Росії і запропонував виїхати з країни.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Познер
Місце
Росія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я тоже считаю, что наша политика в отношении Украины была ошибочной, надо было в 14 году декоммунизировать Украину окончательно и бесповоротно...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
«Крым всегда был русским, с момента, как Екатерина II отвоевала его у татар... А, что такое Украина? „У края?“..», — заявил известный российский телеведущий Владимир Познер в своём интервью.Что касается самой Украины. То, помимо глубочайшего сожаления по поводу украинцев, у меня ничего нет», — считает Владимир Познер. «Надо понимать такую вещь: Крым — это Севастополь. Крым это традиционная для России военно-морская база. Без Крыма у России по сути нет Чёрного моря», — говорит Познер. «Когда Украина в результате стала явно двигаться в сторону Западной Европы, ассоциированного членства с Евросоюзом, то возник такой вопрос: а если это произойдёт, может Украина пригласить НАТО на свою территорию? Эти опасения совершенно реальны!», — заявил Познер.Я всегда говорю, когда разговариваю с американцами. Вы представьте себе Мексику! А Мексика по отношению к США расположена так же, как Украина по отношению к России, то есть, это южная граница. И представьте, что в Мексике будет революция (а это можно себе представить). И что к власти придут очень антиамериканские люди, которые будут понимать, что США недовольны, и будут опасаться, как бы чего там не было... И поэтому они обратятся к России с просьбой — пришлите свои вооружённые силы к нам в Мексику, чтобы мы могли их разместить на границе с Соединёнными Штатами Америки... Как вы думаете, США допустят, чтобы так было? Вы же помните, что было, когда СССР попытался расположить свои ракеты на Кубе?», — привёл пример Владимир Познер.
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семенов Александр
семенов Александр
Виноваты в том ,что позволили провести референдум о нэзалэжности, виноваты в том что когда Украина объявила о нэзалэжности ,Рсссия не стала бомбить и обстреливать из артиллерии Украинские города .Виноваты в том что на четверть века отдали обильно политый русской кровью Крым,я уже молчу о городе-герое Севастополе.виноваты в том ,что не защитили Одессу и Мариуполь в мае 2014 ,что позволил нацистам обстреливать Донецк и Луганск
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Tillerson Ivan
Tillerson Ivan
семенов Александр, ути-пути
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