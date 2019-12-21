"Ми винні": Познер розписався за гріхи Росії перед Україною

Відомий російський телеведучий Володимир Познер заявив, що у конфлікті між Росією та Україною винна саме Росія.

Про це телеведучий сказав під час зустрічі у московському ресторані "Жеральдин", яка відбулася на початку грудня. Відео із заходу було опубліковано на офіційному Youtube-каналі "Познер Online" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Познер rg.ru

Так, Познер зізнався, що його підкорив президент України Володимир Зеленський:

"Чим мене підкорив Зеленський? Він, звернувшись до чиновників України, сказав: "Не треба вішати мій портрет у себе в кабінетах, повісьте портрети своїх дітей. Коли ви будете підписувати якісь документи – дивіться на них". Я думаю: "От чудово думає людина". Прямо підкорив".

Володимир Зеленський Уніан

"Я не сумніваюся в тому, що він хоче вийти з того стану, в якому зараз перебуває Україна. І він хоче нормалізувати відносини з Росією. Але він не хоче бути хлопчиком для биття. Він не хоче бути молодшим братом. Він хоче бути на рівних. І іншого способу спілкуватися з Україною немає", – переконаний Познер.

Володимир Познер РБК

Також телеведучий розповів, хто винен у конфлікті між Росією та Україною.

"Так все трапилося, що ми довго не будемо близькі з Україною. Це я вам гарантую. Вони не забудуть. Може виникнути запитання: "А що, ми винні?" Я вважаю, що багато в чому так. Наша політика щодо України була помилковою. Тепер є можливість вийти з цього стану", – вважає Познер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський актор Дмитро Пєвцов в образі Йосипа Сталіна назвав телеведучого Володимира Познера зрадником Росії і запропонував виїхати з країни.

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