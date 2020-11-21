Ми в пекельному стані, вірус хитрий і небезпечний, – українська актриса про боротьбу з COVID-19

Популярна українська актриса Наталя Денисенко разом зі своєю сім'єю заразилася коронавірусом.

За словами артистки, вже другий тиждень хвороба протікає у важкій формі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Денисенко розповіла, що вони перебувають у пекельному стані. На четвертий день хвороби у неї та її мами, а також у чоловіка актриси Андрія Федінчика діагностували двосторонню пневмонію.

"Ми робили максимум, щоб не сталося запалення, але цей вірус сильніший і хитріший. Перші дні хвороби я ще публікувала пости, які готувала для вас, але потім стан від вірусу виявився сильнішим. Поки описувати детально це все немає ні сил, ні бажання. Можливо, трохи пізніше розповім вам всю нашу історію", – написала Денисенко.

Актриса припускає, що вони заразилися COVID-19 від родичів у Чернігові.

"Навіть здивувалися від позитивного тесту, тому що за відчуттями це була просто легка застуда, і ми одразу ж здали повторний аналіз, але він теж підтвердився", – зазначила Денисенко.

Після цього сім'я одразу почала лікуватися, але коронавірус, за словами артистки, їх не пощадив. Бувають дні, коли стає складно ходити і з'являється безсилля.

Денисенко додала, що це дуже підступна і тяжка хвороба. Єдиний, хто почувається добре – це її маленький син Андрій. Найскладніше COVID-19 переносить 62-річна мама акторки.

Денисенко сподівається, що зовсім скоро вони почнуть одужувати і зможуть перемогти вірус.

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