"Ми в Києві!" Лобода повернулася з Росії та показала приватне відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розповіла, що вона знаходиться в Києві та показала відео свого тренування.

Відповідний ролик, знятий у Valeriya Versalskaya Graces Studio, з'явився на сторінці артистки в Instagram (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Сьогодні ми знаходимося в Києві на студії Версальської, прекрасної дівчини, яка протягом дуже багатьох років робить мою фігуру стрункою", – сказала на початку відео Лобода, після цього показавши вправи. Деякі її пози були досить відвертими.

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Відеоряд супроводжувався кавером артистки на пісню примадонни Алли Пугачової "Живи спокойно, страна", за яку її раніше сильно розкритикували.

"А ви думаєте легко бути худою?" – поскаржилася жінка.

скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світлана Лобода виступила на весіллі у популярного тренера Валерії Версальської. Торжество пройшло в Києві в готелі Fairmont Grand Hotel. У мережі з'явилися фото та відео з дорогого заходу.

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