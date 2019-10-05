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6 жовтня • оновлено в 18:15
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"Ми в Києві!" Лобода повернулася з Росії та показала приватне відео

17.9т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розповіла, що вона знаходиться в Києві та показала відео свого тренування.

Відповідний ролик, знятий у Valeriya Versalskaya Graces Studio, з'явився на сторінці артистки в Instagram (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Сьогодні ми знаходимося в Києві на студії Версальської, прекрасної дівчини, яка протягом дуже багатьох років робить мою фігуру стрункою", – сказала на початку відео Лобода, після цього показавши вправи. Деякі її пози були досить відвертими.

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"Ми в Києві!" Лобода повернулася з Росії та показала приватне відео

скрін відео

Відеоряд супроводжувався кавером артистки на пісню примадонни Алли Пугачової "Живи спокойно, страна", за яку її раніше сильно розкритикували.

"А ви думаєте легко бути худою?" – поскаржилася жінка.

скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світлана Лобода виступила на весіллі у популярного тренера Валерії Версальської. Торжество пройшло в Києві в готелі Fairmont Grand Hotel. У мережі з'явилися фото та відео з дорогого заходу.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес видео Instagram спорт
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Лораклободавинникмарув
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Лера Лера
Лера Лера
Почему одни "враги", а эта шлюха восхваляется? Она же тоже в России живёт и выступает. Кому это надо?
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Qurd Boz
Qurd Boz
Zavelsya buryan...
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