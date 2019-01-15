''Ми в кайданках'': з'явилося перше відео з Рибкою та Леслі після суду

Російська модель Анастасія Вашукевич, відома в мережі як Настя Рибка, та її тренер Олександр Кирилов (Алекс Леслі) вийшли на свободу після суду в Таїланді в кайданках.

Відповідне відео близькі засуджених переслали виданню The Bell (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Звичайно, ми в кайданках. Нас відпустив суд, а ми в кайданках", – прокоментував Леслі.

Судячи з кадрів, засуджених після суду посадили назад в автозак, на що Кирилов не забув поскаржитися на камеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував у мережі розслідування, в якому розповів, як олігарх Олег Дерипаска проводив відпустку на яхті з Рибкою.

Леслі і Рибку заарештували в Таїланді в кінці лютого 2018 року під час проведення "секс-тренінгу".

Вартість тайського тренінгу становила $27 тисяч. Цю суму Рибка і Леслі повинні були поділити.

15 січня 2019 року вони визнали себе винними в суді, за що були засуджені до умовного терміну ув'язнення.

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