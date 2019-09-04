"Ми тебе про*бали": Джаред Лето відреагував на тролінг Харламова в мережі

Популярний американський актор і музикант Джаред Лето відреагував на тролінг резидента Comedy Club Гаріка Харламова в останній день літа.

Шоумен на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram закликав фоловерів написати музикантові: "Лето! Все! Ми тебя про*бали!".

Менше ніж за добу під знімками Лето з'явилося безліч однакових коментарів.

Через деякий час сам Лето розмістив на своїй сторінці в Instagram фото і підписав його "Літо не закінчилося!".

Як раніше писав OBOZREVATEL, резидент Comedy Club Гарік Харламов опублікував відео, на якому він виконав пісню присвячену Росії. Так, артист у своїй гумористичній композиції провів алюзію на ситуацію, що склалася в країні. Харламов порівняв те, що відбувається в РФ, з балом, на якому якісь "кавалери" танцюють і водночас випорожнюються на підлогу.

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