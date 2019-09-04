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4 вересня • оновлено в 10:59
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"Ми тебе про*бали": Джаред Лето відреагував на тролінг Харламова в мережі

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Популярний американський актор і музикант Джаред Лето відреагував на тролінг резидента Comedy Club Гаріка Харламова в останній день літа.

Шоумен на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram закликав фоловерів написати музикантові: "Лето! Все! Ми тебя про*бали!".

"Ми тебе про*бали": Джаред Лето відреагував на тролінг Харламова в мережі
"Ми тебе про*бали": Джаред Лето відреагував на тролінг Харламова в мережі

Менше ніж за добу під знімками Лето з'явилося безліч однакових коментарів.

"Ми тебе про*бали": Джаред Лето відреагував на тролінг Харламова в мережі

Через деякий час сам Лето розмістив на своїй сторінці в Instagram фото і підписав його "Літо не закінчилося!".

"Ми тебе про*бали": Джаред Лето відреагував на тролінг Харламова в мережі

Як раніше писав OBOZREVATEL, резидент Comedy Club Гарік Харламов опублікував відео, на якому він виконав пісню присвячену Росії. Так, артист у своїй гумористичній композиції провів алюзію на ситуацію, що склалася в країні. Харламов порівняв те, що відбувається в РФ, з балом, на якому якісь "кавалери" танцюють і водночас випорожнюються на підлогу.

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Особи
Гарік Харламов Джаред Лето
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