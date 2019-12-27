"Ми не були знайомі особисто": Галкін розповів, хто народив їм з Пугачовою дітей

Російський шоумен Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей — дочку Лізу і сина Гаррі.

Про це Галкін розповів у новому інтерв'ю для YouTube-шоу "А поговорить?"

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Інстаграм Максима Галкіна

Так, за словами шоумена, він не вважає сурогатне материнство чимось протиприродним. З жінкою, яка виносила їх дітей, вони не були знайомі особисто.

"Я вважаю, це вільний вибір кожного. Для цієї людини створюються найкомфортніші умови з можливих. З сурогатною матір'ю ми не були знайомі особисто. Я знав, хто вона, але вона не знала, для кого виношує дітей. Повна анонімність. Нам пощастило, це була дуже відповідальна людина. У мене немає ніяких внутрішніх етичних протиріч", — говорить шоумен.

Дочка Максима Галкіна і Алли Пугачової Ліза кадр з відео

На запитання ведучої, як вони з Пугачовою вибирали сурогатну матір, Галкін відповів:

"Цю людину нам допомагали знайти фахівці. Це і анкети, і співбесіди, і відео. Вона тебе не бачить, але знає, що розмова з нею записується на відео. А ти на неї дивишся, знаєш звідки людина. У цьому немає ніякої неправди або прихованого чогось. Людина відкрито говорить про себе, дає свої дані. У будь-якому випадку це заробляння грошей".

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін розповів про випадок, коли він дуже сильно напився при телеведучій Ксенії Собчак.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!