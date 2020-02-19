"Ми фашистів перемогли": Малишева і Ургант відзначилися абсурдною піснею про коронавірус

Російська телеведуча Олена Малишева і її колега Іван Ургант виконали дивну пісню про профілактику коронавируса в ефірі шоу "Вечірній Ургант".

Ургант запропонував назвати піснею-пам'яткою твір, що складається з медичних рекомендацій. Відеозапис було опубліковано на YouTube-каналі передачі (дивіться відео в кінці новини).

Також Іван зазначив, що таким чином Малишева кине "творчу бомбу в коронавірус".

Малишева і Ургант Кадр з відео

У пісні телеведучі порадили глядачам не забувати мити руки, зволожувати повітря в приміщеннях і частіше їх провітрювати, рідше бувати в місцях скупчення людей, тепліше одягатися і пити вітаміни.

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Ургант також висловив упевненість в неодмінній перемозі над коронавірусом, заявивши: "Що б там не говорили, ми фашистів перемогли – переможемо і цю тварюку".

Відзначимо, дивний номер телеведучих супроводжувався не менше "оригінальним" танцем співведучого Урганта Дмитра Хрустальова, який надів шапку у вигляді коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликав ажіотаж випуск шоу Олени Малишевої "Жити здорово!" про матку. В ефірі росТБ пародійна актриса Світлана Галка в костюмі цього жіночого органу вийшла в студію і почала співати.

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